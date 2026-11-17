ANTD.VN - Ngày 17/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa tuyên bố đã hoàn tất tinh gọn bộ máy, chính thức ổn định đội ngũ và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới.

Cụ thể, Ngân hàng đã triển khai mô hình quản lý theo ngành dọc với 9 Khối nghiệp vụ, giảm các tầng nấc trung gian, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động và tối ưu cơ cấu nhân sự theo định hướng gia tăng tỷ trọng lực lượng kinh doanh trực tiếp. Những thay đổi này giúp phân định rõ trách nhiệm, rút ngắn quy trình phối hợp và tập trung nguồn lực cho các hoạt động tạo ra giá trị, thúc đẩy số hóa toàn diện và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng.

Hiệu quả của mô hình mới thể hiện rõ nhất qua tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR). Theo đó, 9 tháng đầu năm 2026, CIR giảm mạnh từ 46,1% xuống còn 32,6% so với cùng kỳ, trong khi, tổng thu nhập hoạt động tăng 14,1%, đạt 27.794 tỷ đồng, phản ánh sự cải thiện vượt trội trong hiệu quả vận hành. Khi mô hình mới vận hành đầy đủ, Ngân hàng đặt mục tiêu đưa CIR về mức 27%.

Đáng nói dù chi phí hoạt động giảm song 9 tháng đầu năm 2026, chi phí bình quân cho nhân viên tại SACOMBANK đạt khoảng 44 triệu đồng/người/tháng, thuộc nhóm 7 ngân hàng có chi phí bình quân cho nhân viên cao nhất. Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu đưa thu nhập bình quân lên TOP 1 dẫn đầu ngành, với thu nhập của từng cán bộ nhân viên gắn với năng suất và kết quả công việc.

Song song đó, SACOMBANK kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, đẩy mạnh đào tạo, quy hoạch đội ngũ kế thừa và thu hút chuyên gia giàu kinh nghiệm. Năm 2026, Ngân hàng được HR Asia Awards vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm thứ 6 liên tiếp và nhận giải Doanh nghiệp chuyển đổi năng lực nhân sự.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 1.057.398 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm, đưa SACOMBANK trở thành ngân hàng tư nhân thứ 5 tại Việt Nam có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.346 tỷ đồng, tăng 11,8%. Quy mô tăng trong khi chi phí hoạt động giảm gần 1/5 cho thấy rõ hiệu quả của mô hình mới.

Các nỗ lực toàn diện này được ghi nhận qua các kỳ đánh giá tín nhiệm quốc tế. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của SACOMBANK từ B2 lên B1, đồng thời nâng đánh giá tín dụng cơ sở từ B3 lên B2, với triển vọng Ổn định.

Mới đây, Fitch Ratings tiếp tục duy trì xếp hạng nhà phát hành dài hạn của Ngân hàng ở mức BB-, với triển vọng Ổn định, ghi nhận những cải thiện về năng lực tài chính độc lập, khả năng sinh lời và bộ đệm vốn.