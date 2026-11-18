ANTD.VN - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vừa được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026, tiếp nối danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 được công bố ngày 15/10.

Đây là công ty chứng khoán duy nhất góp mặt trong cả hai bảng xếp hạng Top 50 do Forbes Việt Nam trong năm nay.

Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam là bảng xếp hạng thường niên do Forbes Việt Nam thực hiện, năm 2026 đánh dấu lần thứ 11 chương trình được tổ chức.

Thay vì đánh giá chủ yếu qua mức độ nhận biết hay yêu thích của công chúng, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp định giá dựa trên dữ liệu tài chính, nhằm xác định giá trị kinh tế mà thương hiệu đóng góp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, bảng xếp hạng phản ánh vai trò của thương hiệu trong việc tạo dựng lợi thế và giá trị kinh tế cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 là chương trình lần đầu tiên được Forbes Việt Nam thực hiện, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có nỗ lực tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh và quản trị.

Danh sách được đánh giá độc lập bởi SGS Việt Nam thông qua 66 chỉ số, thuộc bốn nhóm tiêu chí: Môi trường (35%), Xã hội (25%), Quản trị (25%) và Tài chính – Tuân thủ (15%). Quá trình đánh giá không chỉ xem xét các cam kết, chính sách mà còn chú trọng tính minh bạch, khả năng kiểm chứng của dữ liệu và kết quả thực tế.

Việc đồng thời góp mặt trong hai danh sách cho thấy VNDIRECT được ghi nhận trên cả phương diện giá trị kinh tế của thương hiệu và những nỗ lực thực hiện trách nhiệm phát triển bền vững.

Cú đúp giải thưởng này cũng là một tin vui lớn trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, VNDIRECT trở về với định vị Your Investment Home - Ngôi nhà đầu tư, thể hiện định hướng mở rộng vai trò từ cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán sang đồng hành cùng khách hàng trong hoạch định tài chính, tích lũy và quản lý tài sản dài hạn. Định hướng này được cụ thể hóa qua chiến lược VNDNEXT, tập trung phát triển các giải pháp đầu tư trên nền tảng công nghệ và dữ liệu.