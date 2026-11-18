ANTD.VN - Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, công tác và du lịch tăng cao dịp cuối năm, từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2026, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình ưu đãi “Cuối năm vi vu, an tâm du lịch”, giảm 30% phí các sản phẩm bảo hiểm du lịch trong nước và quốc tế.

VBảo hiểm du lịch quốc tế BIC mang đến 08 chương trình bảo vệ linh hoạt với mức trách nhiệm tối đa lên tới 2,5 tỷ đồng. Sản phẩm bảo vệ khách hàng trước các rủi ro từ tai nạn, sức khoẻ, chi phí cấp cứu, hồi hương đến các sự cố phát sinh như trễ chuyến, lỡ nối chuyến, thất lạc hành lý hay hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu 24/7… Đặc biệt, giấy chứng nhận bảo hiểm được trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt, giúp khách hàng thuận tiện và nhanh chóng hoàn thiện thủ tục xin visa.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, bảo hiểm du lịch trong nước BIC có mức phí cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ du lịch, nghỉ dưỡng đến công tác, học tập. Sản phẩm dành cho khách hàng từ 6 tuần tuổi đến 80 tuổi, là giải pháp tối ưu cho các cá nhân và gia đình trước những rủi ro tai nạn, ốm đau hay bệnh tật bất ngờ trong suốt chuyến đi.

Để tham gia và tận hưởng các ưu đãi của chương trình, khách hàng có thể dễ dàng mua bảo hiểm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi qua website mybic.vn, ứng dụng MyBIC hoặc nền tảng BIDV SmartBanking. Toàn bộ quy trình từ cấp giấy chứng nhận điện tử đến khai báo hồ sơ bồi thường và nhận tiền chi trả đều được thực hiện hoàn toàn online, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại sự thuận tiện tối đa.

Khách hàng cũng có thể liên hệ các Phòng Kinh doanh, Đơn vị thành viên BIC trên toàn quốc, truy cập website bic.vn / mybic.vn hoặc gọi hotline 1900 9456.