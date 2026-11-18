ANTD.VN - Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đối mặt nhiều sức ép, Bluemarq Group lại ghi nhận khoản cho vay gần 1.000 tỷ đồng đối với một cá nhân được ẩn danh là “cá nhân A”, cùng hàng nghìn tỷ đồng cho vay thuộc nhóm đối tượng khác.

Kinh doanh kém khả quan, chi phí lãi vay tăng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của CTCP Bluemarq Group (DXG) cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có phần kém khả quan so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III, Bluemarq Group ghi nhận doanh thu thuần 682,6 tỷ đồng, giảm 36,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 328,6 tỷ đồng, giảm gần 45%. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn 3,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 163,6 tỷ đồng.

Một trong những áp lực đáng chú ý trong kỳ đến từ chi phí tài chính. Quý III/2026, khoản chi phí này tăng lên 76 tỷ đồng, so với 62,3 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng chi phí lãi vay chiếm phần lớn, ở mức 74 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với quý III/2025.

Đất Xanh Group tái cấu trúc và đổi tên thành Bluemarq Group từ tháng 5/2026.

Có thể thấy, sự suy giảm của doanh thu và lợi nhuận, trong khi chi phí lãi vay đi lên, phần nào cho thấy áp lực lên hiệu quả kinh doanh của Bluemarq Group trong quý vừa qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Bluemarq Group đạt 2.822,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 252,6 tỷ đồng, giảm khoảng 50,5% so với mức 511,1 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Gần 1.000 tỷ đồng cho một cá nhân vay

Trong khi hoạt động kinh doanh có phần sa sút, các khoản cho vay ngắn hạn của Bluemarq Group lại gia tăng đáng kể.

Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp ghi nhận tổng dư nợ cho vay ngắn hạn 3.246,9 tỷ đồng, tăng khoảng 180% so với mức 1.158,9 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, trong số này có khoản cho vay 983,5 tỷ đồng đối với một cá nhân được ghi nhận là “Cá nhân A”.

So với đầu năm, khoản vay dành cho cá nhân này đã tăng từ 416 tỷ đồng lên 983,5 tỷ đồng, tương đương tăng 136,4%. Như vậy, chỉ trong 9 tháng, số tiền Bluemarq Group cho “Cá nhân A” vay đã tăng thêm hơn 567 tỷ đồng.

Không chỉ khoản vay đối với cá nhân nói trên, doanh nghiệp còn ghi nhận 2.263,4 tỷ đồng thuộc nhóm “Khác”, tăng hơn 204% so với mức 742,9 tỷ đồng hồi đầu năm. Đây hiện là khoản mục chiếm phần lớn tổng dư nợ cho vay ngắn hạn của Bluemarq Group. Đáng chú ý, mức trích lập dự phòng của khoản vay này được DXG đặt ở mức gần 15 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính chưa cung cấp thông tin cụ thể về danh tính “Cá nhân A”, mục đích vay, thời hạn, lãi suất hay tài sản bảo đảm của khoản vay. Với nhóm “Khác”, các đối tượng nhận vốn cũng chưa được thuyết minh chi tiết.

Việc doanh nghiệp phát sinh hoạt động cho vay không phải điều bất thường nếu được thực hiện trên cơ sở phù hợp và bảo đảm hiệu quả. Tuy nhiên, khoản vay gần 1.000 tỷ đồng đối với một cá nhân vẫn là con số đáng chú ý khi đặt cạnh kết quả kinh doanh của Bluemarq Group trong quý III, một vấn đề được nhiều cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

Dòng vốn được phân bổ trong bối cảnh nhiều áp lực

Tại thời điểm cuối quý III/2026, Bluemarq Group có khoảng 1.309 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, thấp hơn đáng kể so với tổng dư nợ cho vay ngắn hạn 3.246,9 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp ở mức khoảng 5.575,8 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm cũng ghi nhận âm khoảng 578,5 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản, nhu cầu vốn cho phát triển dự án, thanh toán chi phí, duy trì hoạt động và xử lý các nghĩa vụ tài chính luôn là bài toán quan trọng. Bởi vậy, việc một doanh nghiệp ghi nhận các khoản cho vay lên tới hàng nghìn tỷ đồng, trong đó gần 1.000 tỷ đồng dành cho một cá nhân, cũng khiến hiệu quả phân bổ vốn trở thành vấn đề được quan tâm.

Với Bluemarq Group, câu chuyện không chỉ nằm ở việc “Cá nhân A” là ai, mà còn ở quy mô khoản vay, cơ sở cấp tín dụng và hiệu quả sử dụng dòng tiền. Khi doanh thu và lợi nhuận quý III đi xuống, chi phí lãi vay tăng, khoản tiền gần 1.000 tỷ đồng được dành cho một cá nhân càng khiến nhà đầu tư quan tâm đến mục đích của khoản vay, khả năng thu hồi vốn và lợi ích tài chính mà doanh nghiệp nhận được từ quyết định này.