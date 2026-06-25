Oanh tạc cơ Tu-160 mạnh nhất của Nga tuần tra Bắc Cực

ANTD.VN - Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga đã bay qua các vùng biển trung lập thuộc biển Barents và biển Na Uy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moscow và NATO.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6 cho biết, các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân Tu-160 được hộ tống bởi các chiến đấu cơ MiG-31 đã thực hiện các bài tập tiếp nhiên liệu trên không trong một chuyến bay tuần tra định kỳ trên vùng trời khu vực Bắc Cực nằm giữa Na Uy, Iceland và Greenland.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom đã bị bám đuôi bởi các máy bay chiến đấu của nước ngoài không được nêu tên cụ thể trong một số giai đoạn thuộc sứ mệnh kéo dài 16 giờ.

"Tất cả các chuyến bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đều được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trên Telegram.

Moscow cảnh báo rằng sự hỗ trợ quân sự của NATO dành cho Ukraine và việc quân sự hóa ngày càng tăng ở châu Âu có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Máy bay chiến lược Tu-160

Tu-160 biệt danh "thiên nga trắng" hiện là một trong số những loại máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất thế giới. Tầm bay xa, tải trọng bom lớn, tốc độ cao khiến Tu-160 được coi là quái vật ném bom trên không do Liên Xô phát triển.

Tu-160 được Liên Xô phát triển như là một đối trọng với máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ. Dù vậy, 2 loại máy bay này lại có ngoại hình khá giống nhau với thiết kế cánh cụp cánh xòe và có thể bay với vận tốc siêu tâm.

Tu-160 được coi là kỳ quan công nghệ hàng không cuối cùng của Liên Xô về lĩnh vực máy bay ném bom chiến lược. Hiện nay chỉ còn Nga sở hữu loại máy bay đáng sợ này và họ đang nâng cấp lên chuẩn Tu-160M2.