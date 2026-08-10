Ukraine tập kích UAV vào thành phố Nga khiến hàng chục người chết và bị thương

ANTD.VN - Theo các quan chức địa phương, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào thành phố Nizhnekamsk ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga trong đêm 9-8 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương.

Ảnh minh họa: AP

Thị trưởng Nizhnekamsk, Radmir Belyaev cho biết “cả cơ sở công nghiệp và dân sự” tại thành phố này - nằm cách Moscow khoảng 880 km về phía Đông - đều đã trở thành mục tiêu tấn công.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết một trong số những nạn nhân thiệt mạng là trẻ vị thành niên. Ủy ban này xác định vụ tấn công của Ukraine là “hành động khủng bố”, đồng thời nhấn mạnh rằng những địa điểm bị nhắm mục tiêu “hoàn toàn không liên quan đến các hoạt động quân sự”.

Cơ quan y tế khu vực đã yêu cầu tăng cường lực lượng ứng phó, điều động thêm 6 đội y tế từ thành phố Naberezhnye Chelny và trung tâm y tế thảm họa của Tatarstan đến Nizhnekamsk.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy có ít nhất 1 trẻ em trong số những người phải nhập viện sau vụ tập kích. Người đứng đầu Tatarstan, ông Rustam Minnikhanov, đã tuyên bố để tang các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công của Ukraine.

Ông Rodion Miroshnik - quan chức Bộ Ngoại giao Nga - đã lên án các quốc gia phương Tây hậu thuẫn những cuộc tấn công của Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 456 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm những chiếc bay qua khu vực Tatarstan.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.