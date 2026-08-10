Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ không đáp ứng các yêu cầu của Tehran

ANTD.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran, trong đó có dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và bồi thường thiệt hại do chiến tranh.

Iran tuyên bố eo biển Hormuz giờ đây được xem như một "chiến trường"

Theo Hãng thông tấn Tasnim, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã đưa ra một loạt điều kiện để mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, gồm chấm dứt chiến sự trên tất cả các mặt trận, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng Iran, chấm dứt trừng phạt, giải phóng các tài sản bị đóng băng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Các yêu cầu này tương đồng với những nội dung trong Bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6, trong đó có đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dành cho Iran.

Ngày 9-8, IRGC tuyên bố chiến lược của lực lượng này là tiếp tục phong tỏa cho đến khi đối phương chấp nhận toàn bộ các điều kiện của Tehran.

"Eo biển giờ đây thực sự là một chiến trường đối với chúng tôi, chứ không đơn thuần là một tuyến đường thủy", IRGC tuyên bố.

Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Trước khi xung đột bùng phát, tàu thuyền quốc tế có thể tự do đi qua khu vực này. Tuy nhiên, Iran hiện muốn duy trì quyền kiểm soát eo biển sau chiến tranh và thu phí tàu thuyền qua lại.

Tàu thuyền neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran ngày 5-8-2026

Các vụ tấn công nhằm vào tàu hàng bị Tehran cáo buộc không tuân thủ tuyến đường do Iran quy định đã khiến lưu lượng hàng hải qua Hormuz giảm mạnh. Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất cho biết, lại thêm ít nhất một tàu chở dầu tiếp tục bị tấn công hôm 8-8.

Oman đã lên án các vụ tấn công liên tiếp trên tuyến hàng hải này, đồng thời cảnh báo các bên tránh những hành động có thể phá hỏng tiến trình đàm phán. Bộ Ngoại giao Oman cho biết thương lượng về các quy định hàng hải tại Hormuz vẫn đang tiếp tục.

Ngoại trưởng Araghchi trước đó khẳng định Tehran chưa tiến hành đàm phán trực tiếp với Washington mà mới chỉ "trao đổi thông điệp" thông qua các bên trung gian.

Việc eo biển Hormuz bị hạn chế hoạt động đã đẩy giá năng lượng tăng cao và gây thêm sức ép đối với nền kinh tế thế giới. Tại Mỹ, giá cả leo thang cũng đang trở thành vấn đề chính trị đối với Tổng thống Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới gần.

Căng thẳng hàng hải còn lan sang Biển Đỏ. Lực lượng Houthi tại Yemen, đã tuyên bố phong tỏa các cảng của Ảrập Xêút và ngày 9-8 thông báo tấn công một cơ sở dầu mỏ của nước này.

Tại thành phố cảng Mokha của Yemen, các vụ tấn công của Houthi cùng ngày khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 32 người bị thương.