Từ 11-8, Pháp cấm gọi điện quảng cáo, vi phạm sẽ bị phạt tới 375.000 euro

ANTD.VN - Từ ngày 11-8-2026, Pháp sẽ chính thức cấm các cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại nếu chưa có sự đồng ý trước của người nhận.

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Quy định mới này nhằm chấm dứt tình trạng người dân liên tục bị làm phiền bởi các cuộc gọi quảng cáo, đồng thời tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trước các hành vi lừa đảo.

Luật mới do Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron thúc đẩy quy định doanh nghiệp chỉ được phép gọi điện tiếp thị khi khách hàng đã chủ động đồng ý trước. Người tiêu dùng cũng có quyền rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào.

Trước đây, người dân Pháp muốn tránh các cuộc gọi quảng cáo phải đăng ký số điện thoại vào danh sách "không gọi". Tuy nhiên, nhiều trung tâm chăm sóc khách hàng vẫn phớt lờ quy định này, khiến tình trạng gọi điện tiếp thị tràn lan kéo dài nhiều năm.

Theo thống kê của Chính phủ Pháp, khoảng 75% người dân nước này nhận ít nhất một cuộc gọi quảng cáo không mong muốn mỗi tuần, trong đó nhiều người bị làm phiền nhiều lần mỗi ngày.

Năm 2024, 11 tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đã đồng loạt kêu gọi cấm hoàn toàn hình thức tiếp thị qua điện thoại, cho rằng các cuộc gọi quảng cáo liên tục đã trở thành một sự quấy rối trong cuộc sống hàng ngày.

Theo luật mới, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tới 75.000 euro cho mỗi cuộc gọi trái phép, trong khi doanh nghiệp có thể đối mặt với mức phạt lên tới 375.000 euro cho mỗi trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, luật vẫn cho phép một số ngoại lệ. Doanh nghiệp được gọi điện nếu khách hàng đã đồng ý trước, chẳng hạn như tích vào ô xác nhận trên biểu mẫu đăng ký. Ngoài ra, các công ty vẫn có thể giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới cho khách hàng đang có hợp đồng với mình.

Người dân có thể phản ánh các cuộc gọi quảng cáo trái phép thông qua cổng thông tin trực tuyến của Chính phủ Pháp.

Năm ngoái, Pháp đã xử phạt một doanh nghiệp có trụ sở tại Ireland số tiền 6 triệu euro vì vẫn gọi điện cho những người đã đăng ký từ chối nhận cuộc gọi tiếp thị.

Pháp không phải là quốc gia đầu tiên siết chặt hoạt động tiếp thị qua điện thoại. Đức đã áp dụng quy định tương tự từ năm 2009.

Hà Lan cũng vừa tăng cường các quy định đối với cuộc gọi quảng cáo, trong khi Mỹ, Canada và Anh đều duy trì các hệ thống đăng ký từ chối nhận cuộc gọi tiếp thị.

Tại Anh, doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 500.000 bảng Anh cho mỗi cuộc gọi trái phép.