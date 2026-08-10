Chiến đấu cơ Mỹ chặn máy bay vi phạm không phận gần câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Các máy bay chiến đấu F-16 đã được điều động để chặn nhiều máy bay xâm phạm không phận quanh câu lạc bộ golf của ông Trump ở Bedminster, New Jersey, trong khi Tổng thống đang ở đó vào ngày 9-8.

Máy bay chiến đấu F-16 được điều động khẩn cấp sau khi không phận xung quanh câu lạc bộ golf Bedminster của Tổng thống Trump bị xâm phạm ngày 9-8

Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) xác nhận đã hộ tống thành công hai máy bay ra khỏi khu vực sau vụ xâm phạm không phận.

Vụ việc xảy ra trong khi ông Trump đang có mặt tại Bedminster để nghỉ cuối tuần tại câu lạc bộ golf của mình từ thứ sáu đến chủ nhật.

Các quan chức cho biết những chiếc máy bay bị chặn là máy bay dân dụng. Hiện chưa rõ lý do vì sao máy bay dân sự này lại vi phạm các quy định về không phận.

Đã có nhiều trường hợp vi phạm không phận gần khu vực của ông Trump, khiến máy bay chiến đấu của NORAD phải can thiệp. Hồi tháng 5 vừa qua, máy bay chiến đấu F-16 đã triển khai tại Sân bay Quốc tế Palm Beach vài giờ trước khi chuyên cơ Tổng thống dự kiến ​​cất cánh.

Tổng thống Donald Trump tại câu lạc bộ Golf ở Bedminster ngày 9-8-2026

Mặc dù chưa rõ động cơ vụ vi phạm không phận mới nhất này nhưng nó xảy ra trong bối cảnh hàng loạt các vụ đe dọa an ninh và các âm mưu ám sát nhằm vào ông Trump.

Thứ ba tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ Jeanine John Taele, 38 tuổi, đến từ Downey, California, sau khi tìm thấy một khẩu súng lục và đạn dược trong xe của anh ta tại Câu lạc bộ Golf của ông Trump ở Rancho Palos Verdes.

Taele đã đi lại khắp khuôn viên sân golf, chụp ảnh và quay video, đồng thời giám sát các hoạt động lập kế hoạch an ninh"l trước khi ông Trump dự kiến ​​đến Los Angeles cho một chuyến đi gây quỹ.

"Làm Tổng thống là một nghề rất nguy hiểm,” ông Trump nói trong chương trình “Fox & Friends” tháng trước nhân kỷ niệm hai năm vụ xả súng ở Butler. "Về cơ bản, 5,2% tổng thống bị ám sát, còn 8,5% bị bắn hoặc bị trúng đạn. Tôi không thể nghĩ ra nghề nào khác nguy hiểm hơn nghề này".