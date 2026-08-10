Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane

ANTD.VN - Tại lễ viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane ở Vientiane, các đoàn đại biểu Việt Nam bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và trân trọng những đóng góp của đồng chí đối với quan hệ Việt Nam-Lào.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphon Phomvihane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 9/8, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đặt vòng hoa và dành 1 phút tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào.

Lực lượng Công an và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ những tình cảm quý báu, sự quan tâm và những đóng góp của đồng chí Xaysomphone Phomvihane đối với việc củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an và Quân đội hai nước, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, hòa bình và ổn định của mỗi quốc gia cũng như trong khu vực.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã luôn tận tâm, tận lực cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội, Công an và nhân dân Lào.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphon Phomvihane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội, Công an và nhân dân Việt Nam, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã luôn kề vai sát cánh, xây dựng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội, hai Quân đội, hai Bộ Công an và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ghi sổ tang tại lễ viếng, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cán bộ, chiến sỹ Quân đội, Công an Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội, Công an và nhân dân Lào anh em cùng toàn thể gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cùng Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và gia đình Phomvihane ra thông cáo đặc biệt cho biết đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã từ trần, hưởng thọ 70 tuổi.

Để ghi nhận những cống hiến của đồng chí Xaysomphone Phomvihane và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng và Chính phủ Lào đã thống nhất tổ chức Quốc tang từ ngày 9-12/8.