Tổng thống Iran có cuộc gặp hiếm hoi với Lãnh tụ Tối cao giữa đồn đoán về sức khỏe

ANTD.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây đã có cuộc gặp hiếm hoi với Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei, người không xuất hiện công khai kể từ khi đảm nhiệm cương vị này trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian

Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran ngày 9-8 xác nhận: "Tổng thống Masoud Pezeshkian đã gặp Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei và trao đổi với ông nhân dịp bắt đầu năm thứ ba trong nhiệm kỳ tổng thống". Tuy nhiên, thông báo không nêu thời điểm cụ thể diễn ra cuộc gặp.

Theo Văn phòng Lãnh tụ Tối cao, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về các vấn đề và khó khăn của đất nước, trong đó có tình hình quân sự hiện nay cũng như triển vọng trong thời gian tới.

Người dân Iran cầm bức ảnh của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong một cuộc hành hương ngày 4-8-2026

Cuộc gặp thu hút sự chú ý trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông Khamenei. Lãnh tụ Tối cao Iran được cho là đã bị thương trong các cuộc không kích khiến cha ông thiệt mạng và đến nay ông vẫn chưa xuất hiện công khai.

Trước đó, Tổng thống Pezeshkian thừa nhận việc liên lạc với ông Khamenei hiện rất khó khăn, khiến dư luận quan tâm tới tình trạng của nhà lãnh đạo Iran.

Ông Pezeshkian từng cho biết đã gặp Lãnh tụ Tối cao vào khoảng đầu tháng 5-2026, nhưng không tiết lộ ngày cụ thể. Khi đó, Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran cũng không đưa ra thông báo chính thức về cuộc gặp.

Ngày 9-8, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời một tướng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hình ảnh ông Khamenei xuất hiện giữa người dân và tham dự các cuộc họp "sẽ được công bố trong tương lai", nhưng không đưa ra thời gian cụ thể.