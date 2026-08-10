Tổng thống Trump: Cuộc đấu trí Mỹ - Iran như 'ván cờ'

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang áp dụng cách tiếp cận kiềm chế với Iran, ám chỉ ông dường như muốn gia tăng sức ép kinh tế thay vì tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

"Chúng tôi đang xử lý vấn đề một cách kín đáo", ông Trump nói trong cuộc điện đàm ngắn với Axios ngày 9-8.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ cảnh báo có thể tung ra những đòn tấn công mạnh nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông Trump sau đó không thực hiện lời đe dọa, khi Washington tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột mà Mỹ và Israel phát động từ ngày 28-2.

Theo Axios, Tổng thống Trump không tỏ ra thất vọng trước việc Iran trì hoãn đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.

Tehran yêu cầu Washington trước tiên phải chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, phù hợp với Bản ghi nhớ mà hai bên ký hồi tháng 6.

"Chúng tôi mới chỉ đàm phán một phần với họ. Chúng tôi đang quan sát Iran trong tình trạng nước này lạm phát rất cao và thực tế là họ không còn tiền", Tổng thống Trump nói, ám chỉ khó khăn kinh tế sẽ khiến Tehran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Iran hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng phát đã khiến giá nhiên liệu tăng mạnh và gây xáo trộn kinh tế toàn cầu. Điều này cũng tạo thêm sức ép chính trị đối với chính quyền Tổng thống Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11 đang tới gần.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng giá dầu hiện có xu hướng giảm, giúp người tiêu dùng Mỹ bớt chịu tác động từ cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra lạc quan rằng cuối cùng hai bên vẫn có thể tìm được giải pháp. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Lúc nào cũng vậy. Nó giống như một ván cờ", ông Trump nói.