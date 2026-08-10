Iran bổ nhiệm cựu Tư lệnh Vệ binh Cách mạng đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao

ANTD.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm ông Mohsen Rezaei, cựu Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), làm người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington vẫn tập trung quanh vấn đề eo biển Hormuz.

Ông Mohsen Rezaei

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Iran Mehdi Tabatabaei ngày 9-8 cho biết quyết định được đưa ra sau khi ông Mohammad Bagher Zolghadr từ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao để đảm nhiệm nhiệm vụ mới.

Ông Mohsen Rezaei, 71 tuổi, từng lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trong giai đoạn 1981-1997. Thời gian tại nhiệm của ông bao trùm phần lớn cuộc chiến tranh Iran - Iraq kéo dài từ năm 1980 đến 1988.

Sau khi rời vị trí chỉ huy IRGC, ông Rezaei tiếp tục đảm nhiệm nhiều chức vụ chính trị cấp cao và từng là cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Việc lựa chọn ông Rezaei đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh eo biển Hormuz đang trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Hồi tháng 7, ông Rezaei đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng quyền kiểm soát eo biển Hormuz đối với Iran "quan trọng hơn hàng chục quả bom nguyên tử".

Hormuz là một trong những tuyến hàng hải chiến lược nhất thế giới, nơi một phần đáng kể lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu được vận chuyển qua. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây cũng có thể tác động mạnh tới giá năng lượng và kinh tế thế giới.

Người tiền nhiệm của ông Rezaei, ông Mohammad Bagher Zolghadr, cũng từng là chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng và mới đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao từ tháng 3.

Theo Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran, sau khi rời hội đồng, ông Zolghadr sẽ đảm nhiệm vai trò cố vấn chính trị cho ông Khamenei.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao là cơ quan giữ vai trò quan trọng trong hoạch định các chính sách quốc phòng và an ninh của Iran.