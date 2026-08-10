Indonesia khởi đóng tàu ngầm Scorpene đầu tiên trong nước

ANTD.VN - Indonesia vừa chính thức khởi đóng chiếc tàu ngầm Scorpene Evolved đầu tiên tại Surabaya, đánh dấu cột mốc nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong ASEAN đóng mới tàu ngầm từ đầu ngay tại cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước.

Lễ khởi công cắt thép đóng tàu Scorpene tại Surabaya

Lễ cắt thép đóng chiếc tàu ngầm đầu tiên trong tổng số 2 chiếc Indonesia đặt mua đã được tổ chức cuối tuần qua tại nhà máy của Tập đoàn đóng tàu nhà nước PT PAL Indonesia ở Surabaya. Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Muhammad Ali, chủ trì buổi lễ.

Hai tàu ngầm thuộc chương trình Scorpene for the Republic of Indonesia (SRI) do Tập đoàn Naval Group của Pháp thiết kế nhưng được đóng tại Indonesia, với sự tham gia của đội ngũ kỹ sư và công nhân trong nước.

Chủ tịch PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod đánh giá lễ khởi công là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao năng lực quốc phòng của Indonesia.

"Hôm nay không chỉ là thời điểm bắt đầu đóng một chiếc tàu ngầm. Đây là cơ hội để Indonesia chứng minh rằng chúng tôi có thể xây dựng năng lực chiến lược quốc gia một cách bền vững", ông Kaharuddin nói.

Theo lãnh đạo PT PAL, mục tiêu của chương trình không chỉ là đưa thêm một phương tiện tác chiến hiện đại vào biên chế Hải quân Indonesia mà còn giúp nước này xây dựng đội ngũ kỹ sư, làm chủ công nghệ và phát triển hệ sinh thái công nghiệp đủ năng lực chế tạo các thế hệ tàu ngầm tiếp theo.

Tư lệnh Hải quân Indonesia Muhammad Ali cũng nhấn mạnh việc khởi đóng tàu ngầm ngay tại Indonesia là một cột mốc lịch sử không chỉ đối với nước này mà còn với khu vực ASEAN.

Indonesia đặt mua 2 tàu ngầm Scorpene Evolved của Naval Group trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân. Việc lựa chọn đóng tàu tại Surabaya thể hiện tham vọng của Jakarta trong chuyển giao công nghệ và từng bước giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp quốc phòng nước ngoài.

Dự án SRI được Indonesia xác định là một chương trình chiến lược quốc gia. Bên cạnh mục tiêu nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến dưới mặt nước của Hải quân Indonesia, dự án được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa phát triển.