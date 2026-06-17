Mỹ đề xuất sản xuất máy bay chiến đấu AI X-BAT tại Ba Lan

ANTD.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 16-6 cho biết công ty quốc phòng Mỹ Shield AI đã đề xuất chế tạo máy bay chiến đấu điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ba Lan, đồng thời xem xét xây dựng trung tâm bảo dưỡng F-16 tại nước này.

Ảnh minh họa

Theo ông Tusk, Shield AI dự kiến hợp tác với Ba Lan phát triển máy bay không người lái X-BAT. Đây là mẫu UAV có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, được mô tả là “phiên bản không người lái tương đương F-35”.

Thông tin từ phía Ba Lan cho biết X-BAT là máy bay chiến đấu tàng hình, có thể hoạt động cùng hoặc độc lập với máy bay có người lái. Tầm bay công bố hơn 3.700 km, tích hợp vũ khí không đối không và không đối đất.

Thủ tướng Tusk nhận định đề xuất này là “cơ hội đạt ưu thế trên không” cho Ba Lan, trong bối cảnh an ninh khu vực châu Âu Đông - Trung leo thang do xung đột tại Ukraine.

Ngoài chương trình X-BAT, Shield AI cũng đề xuất xây dựng trung tâm bảo dưỡng động cơ F-16 tại Ba Lan. Ông Tusk cho biết cơ sở này có tiềm năng trở thành trung tâm dịch vụ khu vực cho NATO tại châu Âu.

Shield AI là công ty khởi nghiệp quốc phòng của Mỹ, hiện được định giá khoảng 12,7 tỷ USD. Công ty chuyên phát triển công nghệ máy bay không người lái và hệ thống tự động hóa quân sự. Lãnh đạo công ty từng khẳng định Ba Lan là ưu tiên hàng đầu tại châu Âu.

Tuy nhiên, Shield AI cũng từng đối mặt với một số chỉ trích liên quan đến vấn đề an toàn trong vận hành máy bay không người lái.

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