Tàu chiến Nga nổ súng cảnh cáo du thuyền Anh ở Eo biển Manche

ANTD.VN - Ngày 16-6, tàu chiến Nga đã nổ súng cảnh cáo một du thuyền Anh tại khu vực Eo biển Manche, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa London và Matxcơva.

Tàu Đô đốc Grigorovich của Nga

Sự việc hiếm hoi này xảy ra ở vùng biển quốc tế lúc 11h40 ngày 16-6, cách đảo Wight hơn 9 km về phía Nam và cách Normandy, Pháp chưa đầy 12 km về phía Bắc, khi chiếc du thuyền tư nhân Bright Future di chuyển sát tàu Đô đốc Grigorovich và phớt lờ cảnh báo.

Các nguồn tin của Anh cho biết, những dấu hiệu ban đầu cho thấy các thủy thủ Nga đã bắn nhiều hơn một phát súng sau khi chiếc du thuyền tiến gần đến chiến hạm được trang bị vũ khí hạng nặng của Nga.

“Sau những nỗ lực liên lạc với một tàu của Anh trong eo biển, tàu Grigorovich đã nổ súng cảnh cáo. Những phát súng này không nhắm vào du thuyền và là một nỗ lực để ngăn chặn va chạm có thể xảy ra”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó nói rằng, chiếc du thuyền đang đi trên một “lộ trình nguy hiểm” và tàu chiến Nga đã có nhiều nỗ lực liên lạc với nó. Phía Nga cho biết đã bắn pháo hiệu, nhưng du thuyền vẫn tiếp tục tiến đến trong phạm vi 150 mét trước khi một phát súng cảnh cáo được bắn ra.

Theo thông báo của Anh, không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận trên chiếc du thuyền, và nó tiếp tục hành trình. Những người trên khoang đã được một chiếc thuyền từ tàu tuần tra HMS Tyne của Hải quân Hoàng gia Anh đến để thu thập thông tin và kiểm tra xem thủy thủ đoàn có an toàn hay không.

Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Anh bắt giữ tàu chở dầu Smyrtos có liên hệ với Nga ngoài khơi đảo Wight. Đây là lần đầu tiên lực lượng Anh bắt giữ một tàu bị trừng phạt kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.