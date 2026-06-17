Hé lộ các điều khoản chi tiết của bản thỏa thuận Mỹ - Iran?

ANTD.VN - Một bản dự thảo được cho là biên bản ghi nhớ Mỹ - Iran đang lan truyền cho thấy Washington có thể nới lỏng trừng phạt trên diện rộng và cho phép Tehran tiếp cận tài sản bị đóng băng, trong khi các vấn đề hạt nhân then chốt được để lại cho các cuộc đàm phán sau này.

Washington được cho là giữ kín các điều khoản của bản ghi nhớ với Tehran cho đến lễ ký chính thức.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trả lời về bản thỏa thuận trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng

Tuy nhiên, danh sách được cho là bản thỏa thuận gồm 14 điểm này xuất hiện ngày 16-6, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt áp lực ngày càng tăng từ Israel và các nghị sĩ đảng Cộng hòa yêu cầu công bố điều khoản của bản thỏa thuận.

Ông Trump cho biết biên bản ghi nhớ đã được ký điện tử nhưng sẽ chỉ công khai sau lễ ký chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6 tới.

Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết Mỹ chưa công bố văn bản dài khoảng một trang rưỡi này vì cần “sắp xếp theo đúng trình tự”.

Dưới đây là toàn văn bản thỏa thuận (chưa chính thức) giữa Washington và Tehran, được truyền thông Mỹ, Israel đăng tải:

1. Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ, cùng với các đồng minh trong cuộc chiến hiện tại tuyên bố, khi ký kết Biên bản ghi nhớ này, chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, và cam kết rằng từ nay về sau sẽ không tiến hành bất kỳ hành động thù địch nào chống lại nhau và sẽ kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận các quy định của điều này và các điều khoản còn lại.

2. Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

3. Iran và Mỹ cam kết đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng trong thời hạn tối đa 60 ngày, có thể gia hạn theo thỏa thuận chung.

4. Ngay sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ này, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân và ngăn chặn mọi sự can thiệp hoặc cản trở đối với Iran, đồng thời khôi phục giao thông hàng hải trong vòng 30 ngày về mức tối đa công suất. Lưu lượng tàu thuyền sẽ tương xứng với khối lượng giao thông trước chiến tranh. Mỹ cũng cam kết rút lực lượng khỏi các khu vực xung quanh trong vòng 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

5. Sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ này, Iran sẽ ngay lập tức thực hiện các bước để đảm bảo việc di chuyển của tàu thương mại từ vịnh Ba Tư đến biển Oman và ngược lại được khôi phục trong vòng 30 ngày về mức trước chiến tranh, có tính đến nhu cầu loại bỏ các trở ngại kỹ thuật và vô hiệu hóa thủy lôi do Iran thực hiện.

6. Mỹ cam kết, cùng với các đối tác khu vực, xây dựng một kế hoạch toàn diện được cả hai bên nhất trí về phục hồi và phát triển kinh tế của Iran, đồng thời đảm bảo nguồn tài chính ít nhất 300 tỷ USD. Cơ chế thực hiện kế hoạch này, như một phần của thỏa thuận cuối cùng, sẽ được xây dựng trong vòng 60 ngày.

7. Mỹ cam kết chấm dứt, theo lộ trình được thỏa thuận như một phần của thỏa thuận cuối cùng, tất cả các loại lệnh trừng phạt hiện đang áp đặt lên Iran, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cùng tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ, cả chính và thứ cấp.

8. Iran tái khẳng định sẽ không bao giờ sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran và Mỹ nhất trí rằng số phận của vật liệu uranium làm giàu và tất cả các vấn đề khác liên quan đến hạt nhân được hai bên thống nhất, bao gồm nhu cầu hạt nhân của Iran, sẽ được giải quyết thỏa đáng trong một thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận các quy định của điều này.

9. Iran và Mỹ nhất trí rằng, trong khi chờ đợi một thỏa thuận cuối cùng, sẽ duy trì hiện trạng: Iran duy trì hiện trạng chương trình hạt nhân của mình, và Mỹ sẽ không áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran hoặc tăng cường lực lượng của mình trong khu vực.

10. Mỹ cam kết rằng ngay sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ này và cho đến ngày dỡ bỏ lệnh trừng phạt, Bộ Tài chính Mỹ sẽ ban hành các miễn trừ cho việc xuất khẩu dầu thô, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm phái sinh của Iran, cũng như tất cả các dịch vụ liên quan, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, vận tải....

11. Mỹ cam kết rằng, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng đang diễn ra, các khoản tiền và tài sản bị đóng băng hoặc hạn chế của Iran sẽ được giải phóng và sử dụng đầy đủ. Các khoản tiền này, dù được giữ trong tài khoản chính hay được chuyển nhượng, sẽ được sử dụng cho bất kỳ khoản thanh toán nào cho người thụ hưởng cuối cùng do Ngân hàng Trung ương Iran xác định và sẽ được sử dụng đầy đủ. Mỹ cam kết sẽ cấp tất cả các giấy phép và giấy phép cần thiết trên cơ sở này.

12. Iran và Mỹ nhất trí sẽ thiết lập một cơ chế thực thi để giám sát việc thực hiện thành công và cam kết trong tương lai đối với thỏa thuận cuối cùng.

13. Sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ này, và sau khi nhận được sự đảm bảo về việc bắt đầu thực hiện các Điều 4, 5, 10 và 11 của Biên bản ghi nhớ này, cũng như việc tiếp tục thực hiện các bước này, Iran và Mỹ sẽ tiến hành đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng chỉ liên quan đến các điều khoản còn lại.

14. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua bằng một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.