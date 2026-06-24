Ca sĩ "Michael Jackson của Thái Lan" bị phạt 2 năm tù vì lái xe say rượu đâm chết người

ANTD.VN - Tòa án hình sự Bangkok ngày 24-6 đã tuyên phạt nam ca sĩ Manasawin Nantasen 2 năm tù giam. Ông bị kết tội lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên một cây cầu ở Thủ đô.

Nam ca sĩ Tik Shiro và hiện trường vụ tai nạn

Manasawin Nantasen, 64 tuổi, được khán giả Thái Lan biết đến với nghệ danh Tik Shiro. Nổi lên từ cuối thập niên 1980, nam ca sĩ gắn liền với hình ảnh mũ fedora, áo khoác da và những bước nhảy điêu luyện.

Nhờ phong cách giống Michael Jackson, Tik Shiro được truyền thông và người hâm mộ xứ Chùa Vàng gọi là "Michael Jackson của Thái Lan".

Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 10-2024. Khi điều khiển ô tô qua cây cầu ở Bangkok, ông Natasen đã đâm vào xe máy đang dừng đỗ. Cú va chạm mạnh làm một phụ nữ 28 tuổi tử vong tại chỗ. Em trai cô, 21 tuổi, bị hất văng xuống đất chấn thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Hình ảnh Tik Shiro quỳ sụp xuống xin lỗi ngay hiện trường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan.

Tại phiên tòa, thẩm phán ghi nhận bị cáo đã ra đầu thú, khai báo thành khẩn và đến viếng tang, bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, hậu quả vụ tai nạn quá nghiêm trọng nên tòa tuyên 2 năm tù về tội "lái xe say xỉn gây hậu quả chết người". Tòa cũng tước giấy phép lái xe vĩnh viễn của nam ca sĩ.

Phán quyết được dư luận Thái Lan đặc biệt quan tâm bởi nhiều người cho rằng những vụ án liên quan đến người nổi tiếng hay giàu có thường "thoát tội".

Năm 2012, Vorayuth Yoovidhya, người thừa kế của tập đoàn Red Bull, bị cáo buộc lái chiếc Ferrari đâm vào một cảnh sát tại một khu phố ở Bangkok, khiến người này tử vong tại chỗ. Một cuộc điều tra được tiến hành nhưng ông ta sau đó không bị buộc tội.

Vụ việc con trai của cựu nghị sĩ đảng Pheu Thai, Chalerm Yubamrung, bị cáo buộc bắn chết một người đàn ông trong một hộp đêm ở Bangkok sau một cuộc tranh cãi vào năm 2001, nhưng sau đó đã được tuyên trắng án vì không đủ bằng chứng.