'Từ xe máy lên VF 2': Hành trình đưa đón con nhẹ nhàng hơn mỗi ngày

ANTD.VN -Bốn chỗ ngồi, móc ISOFIX tại hàng ghế sau cùng kích thước gọn giúp VinFast VF 2 đáp ứng nhu cầu đưa đón con hàng ngày. Mẫu xe mang lại không gian che nắng mưa cho trẻ, đồng thời vẫn linh hoạt tại những tuyến đường và khu vực cổng trường đông đúc.

Thêm lớp bảo vệ cho trẻ trên hành trình hằng ngày

Đưa đón con là một trong những nhu cầu khiến nhiều gia đình cân nhắc chuyển từ xe máy lên ô tô. Quãng đường có thể không dài nhưng diễn ra gần như mỗi ngày, qua nhiều điều kiện thời tiết và thường trùng với giờ giao thông đông đúc.

Gia đình chị Nguyễn Thu Trang (Hà Nội) hiện sử dụng xe máy để đưa hai con tới trường trước khi đi làm. Vào những ngày mưa, cả nhà phải chuẩn bị áo mưa, bọc cặp sách và sắp xếp chỗ ngồi cho ba người. Mùa hè, nắng nóng và khói bụi lại trở thành nỗi lo khác.

“Hai trường nằm không quá xa nhà nhưng mỗi sáng tôi phải đi qua nhiều đoạn đông xe. Tôi muốn có một chiếc ô tô đủ chỗ cho mẹ con, giúp các con tránh nắng mưa mà vẫn gọn để đi lại quanh khu vực trường học”, chị Trang chia sẻ.

Với nhu cầu này, chị Trang chú ý tới VF 2 nhờ cấu hình 4 chỗ và kích thước phù hợp với những tuyến đường quanh trường học. Hàng ghế sau còn được trang bị điểm neo ISOFIX để lắp ghế trẻ em tương thích. Hệ thống này giúp cố định ghế trực tiếp vào các điểm neo trên xe, hạn chế xê dịch trong quá trình di chuyển.

Đây là trang bị thiết thực với phụ huynh có con nhỏ, bởi dây an toàn tiêu chuẩn trên ô tô được thiết kế chủ yếu cho người trưởng thành. Trẻ em cần sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng để được bảo vệ tốt hơn.

VF 2 có chiều cao 1.663,2 mm, tạo tư thế ngồi tương đối thoáng trong một thân xe nhỏ. Khi đưa trẻ lên hoặc xuống xe, phụ huynh có thể thoải mái thao tác, không phải giữ thăng bằng cho trẻ giữa dòng phương tiện như khi sử dụng xe máy.

Xe còn có túi khí dành cho người lái cùng các hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS. Những trang bị này hỗ trợ người cầm lái trong các tình huống phanh hoặc khi mặt đường có độ bám thấp.

Thân xe gọn, thuận tiện tại khu vực cổng trường

Cổng trường vào đầu giờ sáng và giờ tan học thường có mật độ phương tiện cao, không gian dừng đón hạn chế. Trong điều kiện đó, kích thước của VF 2 trở thành lợi thế trực tiếp.

Xe dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và có bán kính quay đầu tối thiểu 4,45 m. Chiều rộng chưa tới 1,5 m làm giảm cảm giác cồng kềnh khi đi qua những tuyến đường nhỏ quanh trường học.

Bán kính quay đầu 4,45 m hỗ trợ xe đổi hướng trong phạm vi hẹp, hữu ích khi người lái cần quay đầu trong khu dân cư. Với phụ huynh mới chuyển từ xe máy lên ô tô, kích thước gọn cũng giúp quá trình làm quen và ước lượng thân xe nhẹ nhàng hơn.

“Tôi không cần một chiếc xe quá lớn vì chủ yếu chỉ đưa hai con đi học và đi làm. VF 2 gọn nên tôi dễ căn khoảng cách, quay đầu và tìm chỗ dừng hơn ở khu vực quanh trường”, chị Trang nhận xét sau khi tìm hiểu xe.

Dù tổng chiều dài hơn 3 m, VF 2 có chiều dài cơ sở 2.065 mm, tạo điều kiện bố trí đủ bốn vị trí ngồi. Hệ thống treo MacPherson được bố trí ở cả cầu trước và cầu sau, tạo sự êm ái khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng. Đây là đặc điểm có ý nghĩa trên những hành trình thường xuyên chở trẻ nhỏ.

VF 2 sử dụng bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Với lịch trình gồm đưa đón con, đi làm và mua sắm trong thành phố, phạm vi này có thể đáp ứng nhiều ngày sử dụng trước khi cần sạc.

Xe có giá niêm yết 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, từ nay đến hết 19/12/2026, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF 2 được ưu đãi 3% trên giá niêm yết. Người mua cũng có thể vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng theo chương trình “Mua xe 0 đồng”.

Trong quá trình sử dụng, chủ xe VF 2 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi này giúp giảm thêm chi phí cho các gia đình.

Từ chỗ phải vất vả nắng mưa trên xe máy, phụ huynh có thể đưa con tới trường trong một không gian an toàn, có vị trí lắp ghế trẻ em và đủ linh hoạt quanh những khu vực đông đúc. Đó là thay đổi thiết thực mà VF 2 mang tới cho nhịp sinh hoạt của gia đình có con nhỏ.