ANTD.VN - Trong hai ngày 16-17/11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành hai công trình lớp học tại Trường Tiểu học Thanh Nưa (xã Thanh Nưa) và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Luân (xã Mường Luân), tỉnh Điện Biên.

Điện Biên là địa bàn miền núi, biên giới với địa hình phức tạp, nhiều thôn bản nằm cách xa trung tâm. Phần lớn học sinh tại Trường Tiểu học Thanh Nưa và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Luân là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, cơ sở vật chất của trường đã được xây dựng từ nhiều năm trước, qua thời gian sử dụng, nhiều hạng mục dần xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện tổ chức dạy và học.

Trước thực tế đó, hai công trình lớp học 3 tầng với tổng cộng 18 phòng học, mỗi trường được đầu tư 9 phòng học, đã được SHB tài trợ xây dựng với tổng kinh phí 16 tỷ đồng. Sau 7 tháng thi công, các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027, mang đến diện mạo mới cho trường lớp, đồng thời tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi hơn cho thầy và trò.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết, Điện Biên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử song vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt tại các địa bàn biên giới. Vì vậy, sự chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, trong đó có sự nghiệp giáo dục.

“Để nâng cao chất lượng giáo dục, bên cạnh tâm huyết và sự tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng giữ vai trò hết sức quan trọng. Thời gian qua, Ngân hàng SHB đã đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Điện Biên trong nhiều hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng trường lớp tại những địa bàn còn nhiều khó khăn”, Thượng tọa chia sẻ.

Lễ khánh thành và bàn giao công trình lớp học tại Trường Tiểu học Thanh Nưa

Đại diện lãnh đạo địa phương cũng nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hai công trình đối với sự nghiệp giáo dục tại địa bàn. Việc đưa các phòng học mới vào sử dụng góp phần cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, học sinh có thêm động lực đến trường, tích lũy tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.

“Việc khánh thành ngôi trường hôm nay không chỉ là niềm vui của ngành giáo dục, của xã Thanh Nưa mà còn là dấu mốc thể hiện sự quan tâm thiết thực của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai. Mỗi một phòng học khang trang, mỗi một thiết bị dạy học hiện đại đưa vào sử dụng là kết tinh của nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay góp sức của Ngân hàng SHB cùng sự quan tâm của Thượng tọa Thích Đức Thiện đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương”, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Nưa nói.

Lễ khánh thành và bàn giao công trình lớp học tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Luân

Chia sẻ tại sự kiện, bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc SHB, nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và kiến tạo tương lai đất nước. Cùng với đó, Chính phủ xác định đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc và gắn với quốc phòng, an ninh.

“Tại SHB, chúng tôi xác định sự phát triển của ngân hàng gắn liền với sự phát triển của đất nước. Trên hành trình hơn ba thập kỷ, SHB luôn đồng hành cùng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp vào những mục tiêu phát triển quốc gia và chăm lo đời sống nhân dân. Khởi nguồn từ Tâm, SHB hướng các nguồn lực và hoạt động trách nhiệm xã hội vào những giá trị lâu dài, trong đó giáo dục và phát triển thế hệ tương lai là ưu tiên quan trọng.

Chúng tôi mong rằng những phòng học mới sẽ trở thành không gian để các em tự tin khám phá tri thức, nuôi dưỡng hoài bão và từng bước hiện thực hóa ước mơ. Mỗi em học sinh hôm nay đều xứng đáng được học tập trong điều kiện tốt hơn, được khích lệ và trao cơ hội để phát triển, tỏa sáng theo cách riêng của mình”, bà Ngô Thu Hà nói.

2.000 cuốn sách đã được Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà cùng đoàn cán bộ nhân viên SHB trao tặng cho thư viện tri thức của Trường Tiểu học Thanh Nưa và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Luân

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà cùng đoàn cán bộ nhân viên SHB đã trao tặng mỗi trường 1.000 cuốn sách cho thư viện tri thức, góp phần bổ sung nguồn tài liệu học tập, lan tỏa văn hóa đọc và khơi dậy niềm say mê khám phá trong các em học sinh.

SHB bền bỉ đồng hành, chắp cánh những ước mơ

Việc khánh thành hai công trình tại Thanh Nưa và Mường Luân tiếp tục nối dài những đóng góp của SHB đối với sự nghiệp giáo dục tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Trước đó, năm 2024, SHB đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng, trao tặng hai công trình lớp học tại xã Sín Chải và xã Phình Giàng, tỉnh Điện Biên, góp phần cải thiện cơ sở vật chất trường học, tạo môi trường học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng cao.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, với thông điệp “Cho ước mơ tỏa sáng”, SHB trở lại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sín Chải với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại đây, những ước mơ của các em nhỏ được lắng nghe, sẻ chia và hiện thực hóa thông qua chương trình trao tặng Sân chơi Ước mơ, các phần quà cùng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho thầy và trò nhà trường. Mỗi món quà, mỗi công trình đều gửi gắm sự quan tâm và mong muốn tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập, tự tin theo đuổi ước mơ.

Những lớp học mới khang trang sẽ tiếp thêm động lực để các em nhỏ vùng cao nuôi dưỡng ước mơ, phát huy tiềm năng và tỏa sáng theo cách riêng trên hành trình trưởng thành

Xuyên suốt hành trình hơn ba thập kỷ, SHB đã đồng hành và nâng bước nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam thông qua những những chương trình trao tặng học bổng, xây dựng trường học, tài trợ trang thiết bị dạy học và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Đó cũng là cách SHB cụ thể hóa định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” – không ngừng phát triển về quy mô, năng lực và vị thế, đồng thời đề cao trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Lấy chữ Tâm làm giá trị cốt lõi, SHB chú trọng đóng góp cho cộng đồng thông qua những chương trình giàu ý nghĩa nhân văn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, góp phần vun đắp nguồn nhân lực cho đất nước trong tương lai.