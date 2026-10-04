Chi tiết cách tính học bổng ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược

ANTD.VN - Quy định mới nhất, nhóm 30% thí sinh đạt điểm cao nhất nhóm ngành được hưởng học bổng chính phủ sẽ không phải làm hồ sơ xin học bổng, không thêm thủ tục khi chuyển trường, chuyển ngành.

Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Ngày 4-10, Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn về việc thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng, tổ chức xét và chi trả, quản lý dữ liệu và kinh phí để chính sách được triển khai thống nhất trên cả nước.

Thông tư làm rõ cách xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc - một trong những căn cứ để xét hưởng học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP.

Dữ liệu xác định nhóm này gồm người học trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chung vào ngành thuộc diện áp dụng chính sách, không phân biệt phương thức xét tuyển, nếu có kết quả thi tốt nghiệp THPT ở các môn theo quy định.

Điểm dùng để xác định nhóm 30% được tính từ môn Toán và hai môn có điểm cao nhất trong số Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Các môn đều tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số. Không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác.

Với mỗi nhóm ngành, thí sinh được xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp và lựa chọn trong giới hạn không vượt quá 30% số thí sinh có dữ liệu hợp lệ.

Nếu tại vị trí cuối danh sách có nhiều thí sinh bằng điểm nhau và việc đưa tất cả vào sẽ khiến số lượng vượt quá 30%, toàn bộ thí sinh ở mức điểm bằng nhau đó sẽ không được đưa vào nhóm; không sử dụng thêm tiêu chí phụ để chọn một số người trong nhóm cùng điểm.

Mức điểm để xét hưởng học bổng của từng nhóm ngành được xác định bằng mức cao hơn giữa 22,50 điểm và mức điểm thấp nhất của nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất.

Sau khi có kết quả trúng tuyển của đợt tuyển sinh chung, Bộ GDĐT xác định và công bố mức điểm của từng nhóm ngành. Nhóm không vượt quá 30% được xác định trên cơ sở dữ liệu của đợt tuyển sinh chung trong năm tuyển sinh và không xác định lại đối với các đợt xét tuyển bổ sung.

Học bổng được chi trả định kỳ theo tháng, theo mức và thời gian quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP và trong phạm vi kinh phí ngân sách nhà nước được giao.

Trước khi chi trả, cơ quan, đơn vị thực hiện phải đối chiếu để bảo đảm đúng người, đúng mức hưởng; không chi trùng thời gian hoặc trùng nguồn kinh phí. Việc thanh toán được thực hiện bằng phương thức không dùng tiền mặt hoặc phương thức hợp pháp khác.

Thông tư cũng làm rõ trường hợp người học chuyển ngành, chuyển chương trình hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo khác. Thay vì người học phải làm thêm một bộ thủ tục riêng cho học bổng, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật và đối soát dữ liệu để xác định việc tiếp tục hưởng chính sách.

Người học không phải làm thủ tục đề nghị chuyển hoặc tiếp tục hưởng học bổng riêng ngoài thủ tục chuyển ngành, chuyển chương trình hoặc chuyển cơ sở đào tạo theo quy định.

Đối với người học tuyển sinh năm 2025 và năm 2026, việc xét hưởng lần đầu được thực hiện theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP và các hướng dẫn tại Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT. Kinh phí thực hiện trong năm 2026 được tính từ ngày 1/9/2026, không tính cho thời gian trước thời điểm này.