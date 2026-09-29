Học viên thạc sĩ chính quy nhận học bổng hỗ trợ phải học tập, nghiên cứu toàn thời gian

ANTD.VN - Theo dự thảo đề xuất của Bộ GD-ĐT, học viên thạc sĩ chính quy nhận học bổng hỗ trợ học tập phải học tập, nghiên cứu toàn thời gian và không làm việc toàn thời gian tại nơi khác.

Học viên sau đại học đặc biệt quan tâm tới dự thảo sửa đổi quy chế đào tạo Thạc sĩ.

Thông tin đang gây chú ý trong dự thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học, là đối với chương trình thạc sĩ theo hình thức đào tạo chính quy tập trung toàn thời gian, người học nhận học bổng hỗ trợ học tập phải thực hiện việc học tập, nghiên cứu toàn thời gian theo kế hoạch học tập toàn khóa do cơ sở đào tạo ban hành.

Học viên đồng thời phải tham gia các hoạt động chuyên môn của cơ sở đào tạo và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học tập.

Thông tin thêm về vấn đề này, ngày 29-9, Bộ GD-ĐT cho biết: "Nội dung dự thảo bổ sung đề cập trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian, gắn với việc xác định đối tượng hưởng học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP được nhận học bổng từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng. Yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian và không đồng thời làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác được đặt trong phạm vi trường hợp này".

Bộ này khẳng định không có cơ sở để diễn giải thành quy định cấm mọi học viên thạc sĩ chính quy không thuộc đối tượng được hỗ trợ học bổng được đồng thời làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác.

Nếu dự thảo trên được quy định chính thức, học viên đang đi làm sẽ phải cân nhắc lựa chọn giữa công việc toàn thời gian hay chọn học chương trình thạc sĩ đào tạo chính quy tập trung toàn thời gian dù được hưởng chế độ học bổng Chính phủ.

Theo quy định hiện có các hình thức đào tạo thạc sĩ như sau: đào tạo chính quy thực hiện tập trung toàn thời gian tại các địa điểm đào tạo được cấp phép hoạt động; đào tạo thường xuyên thực hiện theo thời gian linh hoạt, tại các địa điểm đào tạo đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng được cấp phép hoạt động.

Thông tư 53/2026 của Bộ GD-ĐT (thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học) quy định cơ sở đào tạo quyết định hình thức đào tạo (chính quy, thường xuyên), phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình đào tạo, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Giáo dục đại học, đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo và các quy định của quy chế này. Cơ sở đào tạo tiếp tục có quyền và trách nhiệm tổ chức chương trình phù hợp, công khai kế hoạch học tập để người dự tuyển lựa chọn.