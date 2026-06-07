Hà Nội yêu cầu sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế

ANTD.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2026, tại Hà Nội có hơn 4,4 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với tổng chi phí lên tới hơn 10 nghìn tỷ đồng… Trước tình trạng chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng cao, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đã chỉ đạo làm rõ nguyên nhân để đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời…

Cán bộ BHXH TP Hà Nội tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến người bệnh đang chờ khám tại một bệnh viện trên địa bàn

1 trong 10 địa phương có mức chi BHYT tăng cao

Tính đến hết tháng 4-2026, số người tham gia BHYT trên địa bàn Hà Nội đạt hơn 8,5 triệu người, tương đương tỷ lệ bao phủ 95,98% dân số, đạt 96,95% kế hoạch được giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 2,5 triệu lao động (chiếm 48,05% lực lượng lao động), BHXH tự nguyện đạt 142.172 người (chiếm 3,63% lực lượng lao động) và BHTN đạt hơn 2,4 triệu người (chiếm 46,05% lực lượng lao động). Song song với việc mở rộng diện bao phủ, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN lũy kế 4 tháng đầu năm của toàn thành phố đạt 28.644,8 tỷ đồng, đạt 31,63% kế hoạch năm.

Đi đôi với công tác phát triển đối tượng, BHXH TP Hà Nội luôn chú trọng giải quyết quyền lợi cho người tham gia một cách nhanh chóng, chính xác. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, cơ quan BHXH đã giải quyết cho 175.479 người/lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN. Trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT, hệ thống BHXH TP Hà Nội đang quản lý hợp đồng với 291 cơ sở y tế trên địa bàn. Trong 4 tháng qua, tại các cơ sở đã có hơn 4,4 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với tổng chi phí lên tới 10.025,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước… Đây cũng chính là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất.

Còn theo số liệu thống kê từ BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 3-2026, cả nước có 44,839 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với tổng số tiền thanh toán khoảng 38.642 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2025. Một số địa phương có số lượt khám chữa bệnh và mức chi cao gồm Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Đồng Nai, Nghệ An… Chỉ tính riêng nhóm 10 tỉnh, thành phố có mức chi khám chữa bệnh BHYT tăng cao thì tổng mức tăng khoảng 2.653,1 tỷ đồng. Đáng lưu ý, tại một số địa phương, chi phí bình quân khám chữa bệnh tăng liên tục qua từng tháng; tỷ trọng chi cho dịch vụ kỹ thuật và tiền giường nội trú gia tăng nhanh, một số hoạt chất, thuốc phối hợp ghi nhận mức tăng chi phí cao...

Làm rõ nguyên nhân, tăng cường phòng ngừa và cảnh báo từ sớm

Trước thực trạng này, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa yêu cầu BHXH các địa phương cần tăng cường công tác phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa; đồng thời kiên quyết từ chối thanh toán đối với các chi phí không hợp lý, không đúng quy định. Cùng đó, cần tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra và giám định BHYT; tăng cường trao đổi thông tin với các cơ sở khám chữa bệnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ trong việc sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ BHYT. Ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của người tham gia, góp phần củng cố và phát triển bền vững hệ thống an sinh xã hội.

Với riêng Hà Nội, để tối ưu hóa nguồn quỹ BHYT, thời gian qua, BHXH TP đã áp dụng nhiều giải pháp kiểm soát nghiêm ngặt, từ chối các chi phí không đúng quy định và tăng cường kiểm tra đột xuất bệnh nhân điều trị nội trú… Ông Nguyễn Ngọc Huyến - Giám đốc BHXH TP Hà Nội cũng đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát đầy đủ công tác khám chữa bệnh BHYT và quản lý chi phí BHYT theo các chuyên đề được giao. Đặc biệt, Phòng Chế độ BHYT - BHXH và các BHXH cơ sở được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám chữa bệnh để tìm rõ nguyên nhân chi phí khám chữa bệnh tăng cao; đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, tối ưu hóa việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT an toàn, hiệu quả.

Hàng trăm nghìn đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT Tính đến tháng 4-2026, Hà Nội đã hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho 128.018 người với kinh phí 20,4 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ thêm 60% cho người thuộc hộ cận nghèo). Đối với chính sách BHYT, thành phố đã hỗ trợ đóng cho 132.483 người theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND với tổng số tiền 52,6 tỷ đồng, giúp 76.902 người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi và 4.582 người khuyết tật nhẹ được cấp thẻ BHYT miễn phí (hỗ trợ 100% mức đóng). Hàng nghìn công an xã bán chuyên trách ở thôn cũng được hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện và BHYT từ ngân sách địa phương. Hiện BHXH TP Hà Nội đang tham mưu cho thành phố xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội theo Luật Thủ đô 2026. ​