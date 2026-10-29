Giá xăng dầu tăng từ 15 giờ hôm nay

ANTD.VN - Giá các mặt hàng xăng tăng từ hơn 500 đồng/lít trở lên từ 15h hôm nay ( 29-10), sau 1 tuần giảm mạnh vừa qua.

Giá xăng dầu tăng trở lại

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III không cao hơn 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít;

Dầu diêzen 0,05S không cao hơn 30.246 đồng/lít, tăng 696 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 23.596 đồng/kg, tăng 223 đồng/kg.

Như vậy, sau 2 kỳ giảm giá mạnh, giá xăng dầu đã tăng trở lại. Trong 2 kỳ điều hành gần nhất, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã chủ động giảm giá bán lẻ tại hệ thống đại lý của mình thấp hơn từ 300-350 đồng/lít so với giá điều hành của Bộ Công Thương.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các Bộ, ngành xem xét đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu về 0% nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.