Truy nã đối tượng tổ chức cho người trốn đi nước ngoài

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang truy nã đối tượng Trịnh Thị Quyên (SN 1994) trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 26-8-2026, Trịnh Thị Quyên bị cơ quan Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 349 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đối tượng Trịnh Thị Quyên đã bỏ trốn.

Đối tượng Trịnh Thị Quyên

Ngày 11-9-2026, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Trịnh Thị Quyên.

Nếu phát hiện đối tượng Trịnh Thị Quyên ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội (SĐT: 069.219.4084 hoặc 0982.170.686), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.