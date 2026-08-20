Iran bác bỏ đe dọa 'chiến tranh kinh tế' của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Iran ngày 20-8 bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các biện pháp kinh tế mạnh tay và cô lập Tehran, cho rằng chính sách gây sức ép như vậy sẽ chỉ làm gia tăng tâm lý đối đầu trong xã hội Iran.

Đường phố Thủ đô Tehran, Iran ngày 17-8-2026

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra phản ứng vài giờ sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp đặt các “biện pháp kinh tế mang tính hủy diệt”, đồng thời tuyên bố tiến hành “chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có” đối với Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Araghchi cho rằng các chính sách gây sức ép đối với Iran từng thất bại và việc tiếp tục áp dụng chúng sẽ làm gia tăng thái độ thù địch trong công chúng Iran, dẫn tới thêm nhiều thất bại.

Cuộc sống thường nhật tại Thủ đô Tehran, Iran ngày 17-8-2026

Ngoại trưởng Iran cũng cáo buộc những lời đe dọa trên nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận Mỹ khỏi các vấn đề tài chính trong nước, đồng thời cho rằng cái mà Tehran gọi là “khủng bố kinh tế” của Mỹ gây nguy hiểm cho kinh tế toàn cầu và chủ quyền của các quốc gia.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran vẫn tiếp tục được thúc đẩy. Pakistan cho biết giới lãnh đạo chính trị và quân sự nước này vẫn duy trì liên lạc với cả Washington và Tehran, nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán sau khi thời hạn 60 ngày theo Bản ghi nhớ hồi tháng 6 đã hết hiệu lực.