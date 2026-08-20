Triều Tiên phóng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển giữa lúc Mỹ - Hàn tập trận

ANTD.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 20-8 đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng có phản ứng "không quan tâm" tới quyết định của Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc.

Triều Tiên phóng tên lửa sau khi có thông báo các cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc được rút ngắn

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các tên lửa được phóng từ khu vực Thủ đô Bình Nhưỡng vào khoảng 17h (giờ địa phương) và bay về vùng biển phía Đông Triều Tiên.

Hàn Quốc đã tăng cường giám sát, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để trao đổi thông tin về vụ phóng.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ phóng tên lửa đạn đạo, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết đã phát hiện một vụ phóng nghi là tên lửa từ Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa diễn ra trong khi Mỹ và Hàn Quốc vừa quyết định rút ngắn và thu hẹp cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc “giảm đáng kể” quy mô hoạt động này.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 19-8 tuyên bố việc giảm thời gian và quy mô không làm thay đổi “tính chất khiêu khích” của cuộc tập trận.

Bà đồng thời cho rằng Washington sẽ không nhận được phản ứng như mong muốn nếu coi quyết định này là một biểu hiện thiện chí.

Vụ phóng cũng diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp ông Kim Jong Un trong năm nay, dù chưa công bố thời gian và địa điểm.

Bà Kim Yo Jong cho biết quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo vẫn “rất tốt”, song bác bỏ thông tin cho rằng ông Kim đã phản hồi đề nghị liên lạc của Tổng thống Mỹ.

Trước khi cuộc tập trận Mỹ - Hàn bắt đầu trong tuần này, Triều Tiên cũng đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra biển và tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tập trận bằng một cấp độ răn đe mới.