Khởi tố thêm bị can vụ Bí thư, Chủ tịch xã Hợp Kim vi phạm pháp luật

ANTD.VN - Liên quan đến vụ Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim bị bắt giữ, Cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 1 đối tượng để điều tra về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về tập trung điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim, ngày 26/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm (SN 1964, trú tại phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, ngày 18/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”. Quá trình điều tra mở rộng, ngày 22/10/2026, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can là Bí thư, Chủ tịch và cán bộ xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm đã cùng Phùng Sơn Hải, Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336. Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn “đưa tiền” để ông Hoàng Văn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cấp 9 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 với tổng khối lượng theo giấy phép là 1,08 triệu mét khối. Lợi dụng vào các giấy xác nhận trái phép trên, Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp lần gần 238 nghìn mét khối, bán thu bất chính tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.