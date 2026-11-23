Ngày 21-11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ hơn 406,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026 để triển khai hai dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách.

Hai dự án dự kiến di dời, bố trí ổn định cho 290 hộ dân với tổng diện tích khoảng 8,06 ha.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, hai dự án được đề xuất gồm: Khu tái định cư Cầu Gành, phường An Nhơn Nam và Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai xã Tuy Phước.

Cụ thể, Dự án Khu tái định cư Cầu Gành nhằm di dời 18 hộ dân đang sinh sống tại khu vực bờ sông Kôn, phía Nam cầu Gành, nơi xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu đất dự kiến xây dựng khu tái định cư nằm về phía Tây, giáp Khu tái định cư phường Nhơn Hòa, có diện tích khoảng 1,26 ha và đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Người dân sống bên bờ sông Kôn thấp thỏm bởi tình trạng sạt lở (Ảnh: Đức Anh).

Dự án có tổng nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 67,28 tỷ đồng, trong đó tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 65,23 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai xã Tuy Phước, tỉnh đề xuất di dời 272 hộ với 1.107 nhân khẩu thuộc thôn Nhân Ân và thôn Lộc Hạ. Đây là những hộ dân đang sinh sống tại khu vực thường xuyên bị ngập lụt, có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai, đe dọa đến tính mạng và tài sản.

Khu tái định cư dự kiến được xây dựng tại thôn Tân Thuận, xã Tuy Phước, trên diện tích khoảng 6,8 ha, thuộc đồ án quy hoạch chung của xã. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện dự án dự kiến hơn 372,64 tỷ đồng, trong đó đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 341,75 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí thực hiện hai dự án dự kiến hơn 439,93 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương được đề nghị hỗ trợ gần 407 tỷ đồng, phần còn lại hơn 32,94 tỷ đồng do ngân sách địa phương đảm bảo.

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026 đối với hai dự án cấp bách nêu trên; đồng thời ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, dự án vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn và các dự án bố trí, ổn định dân cư di cư tự do trong năm 2027.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ tiếp tục hướng dẫn triển khai các chính sách về bố trí, ổn định dân cư theo Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ; hướng dẫn việc cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện chương trình trong thời gian tới.