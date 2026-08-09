Croatia: Tàu chở khách va chạm với tàu hàng, ít nhất 20 người bị thương

ANTD.VN - Bộ Y tế Croatia cho biết, ít nhất 20 người bị thương khi 2 đoàn tàu va chạm ở nước này vào ngày 8-8.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h05 (giờ địa phương) ngày 8-8 giữa ga Sveti Ivan Zabno và ga Gradec, cách Thủ đô Zagreb của Croatia khoảng 60km về phía Đông.



Một đoàn tàu khách chở 27 người đã va chạm với tàu chở hàng, khiến 6 người bị thương nặng và 14 người khác bị thương nhẹ. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện ở Bjelovar và Koprivnica, một số người sau đó được chuyển đến các trung tâm y tế ở Zagreb.

Các video được đăng tải trên mạng internet cho thấy hiện trường vụ tai nạn, với hành khách ngồi và đứng bên cạnh đường ray. Đoàn tàu chở khách dường như bị hư hại nặng, với mái bị cong vênh và các tấm ốp bên ngoài bị xé toạc. Có thể nhìn thấy các toa chở hàng màu đỏ và một đầu máy xe lửa ở phía trước.

Một bức ảnh cho thấy một phần của đoàn tàu chở khách bị cong ở góc nhọn gần điểm va chạm, với kính chắn gió cabin bị vỡ và tay vịn bị xoắn.

Ông Tomislav Golubic, người đứng đầu huyện Koprivnica-Krizevci, cảm ơn 50 lính cứu hỏa tham gia vào chiến dịch, cũng như 1 người dân đã hỗ trợ công tác cứu hộ. “Tôi đặc biệt muốn cảm ơn một người đàn ông địa phương vì đã đến hiện trường đầu tiên với chiếc xe nâng cá nhân của mình, giúp cho các dịch vụ khẩn cấp dễ dàng tiếp cận những người bị thương hơn”, ông Golubic nói.

Ông Damir Loncaric thuộc Công ty Đường sắt Croatia cho biết cuộc điều tra về vụ va chạm đang được tiến hành. Phó Thủ tướng Croatia, ông Tomo Medved, người sau đó đến thị sát hiện trường, đã ca ngợi các nhân viên cứu hộ vì sự ứng phó của họ. Ông cho biết thông tin sơ bộ cho thấy có thể do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của con người gây ra vụ tai nạn, nhưng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng nên được giao cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Vụ tai nạn xảy ra 5 ngày sau khi đoàn tàu chở khách đâm vào xe kéo chở cỏ khô tại đường ngang ở huyện Tczew, Ba Lan. Khoảng 500 người được cho là đã có mặt trên tàu vào thời điểm đó. Công ty Đường sắt Nhà nước Ba Lan cho biết người lái xe kéo đã phớt lờ các tín hiệu cảnh báo và bị phát hiện trong tình trạng say xỉn.