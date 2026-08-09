London theo dõi sát hoạt động của tàu Nga xung quanh vùng biển Anh

ANTD.VN - Hải quân Hoàng gia Anh đã cảnh báo về sự gia tăng hoạt động của Nga xung quanh vùng biển Anh sau khi dành 21 ngày trong tháng 7-2026 để giám sát các tàu của Moscow.

Tàu HMS Mersey theo dõi chiến hạm Đô đốc Grigorovich của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh/Reuters.

Các hoạt động hải quân của Anh được triển khai để giám sát tàu Nga đã tăng 25% trong tháng trước so với năm ngoái, với các tàu chiến liên tục đi qua Eo biển Dover và Biển Bắc.

Các tàu tuần tra ngoài khơi HMS Tyne, HMS Mersey và HMS Severn, cùng với trực thăng Wildcat thuộc Phi đội Không quân Hải quân 815 và máy bay săn tàu ngầm Merlin, đã được triển khai trong suốt tháng 7 để theo dõi các chiến hạm Neustrashimy và Đô đốc Grigorovich của Nga, vốn được cho là làm nhiệm vụ hộ tống các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối”.

Tháng trước, trong báo cáo thường niên, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tàu của Hải quân Hoàng gia Anh đã được triển khai 116 lần trong năm tính đến tháng 3-2026, theo dõi 61 tàu chiến và 28 tàu thương mại của Nga xung quanh vùng biển Anh.

Sự gia tăng hoạt động hải quân của Nga diễn ra sau vụ Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ tàu chở dầu Smyrtos hồi tháng 6. Đây là lần đầu tiên binh sĩ Anh trực tiếp đổ bộ lên tàu thuộc “hạm đội bóng tối”.

Tàu HMS Tyne của Anh đã được giao nhiệm vụ giám sát chiến hạm Neustrashimy khi nó thực hiện cuộc diễn tập bắn đạn thật bên ngoài vùng biển của Anh và Pháp vào ngày 20-7 vừa qua. Trong khi đó, tàu HMS Somerset cùng với các trực thăng thuộc lực lượng Không quân Hải quân đã tham gia giám sát hoạt động của Nga ở Bắc Đại Tây Dương trong khuôn khổ đợt triển khai kéo dài 4 tháng của NATO nhằm tìm kiếm tàu ​​ngầm.