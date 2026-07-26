Nhật Bản thông qua chỉ định ‘thủ đô thứ cấp’, đề phòng Tokyo gặp thảm họa lớn

ANTD.VN - Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua dự luật về việc chỉ định “thủ đô thứ cấp”, nhằm bảo đảm bộ máy chính phủ vẫn có thể vận hành nếu Tokyo gặp thảm họa lớn.

Dự luật được đưa ra biểu quyết tại phiên họp toàn thể Thượng viện Nhật Bản và được thông qua với kết quả vô cùng sít sao. Ảnh: NHK

Theo luật mới, trong trường hợp Tokyo không thể duy trì chức năng thủ đô, Chính phủ Nhật sẽ chỉ định một tỉnh có đủ điều kiện làm trung tâm thay thế để tiến hành các hoạt động của chính phủ.

Các địa phương tiềm năng sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí như quy mô dân số và năng lực kinh tế. Đồng thời, những nơi này sẽ phải thiết lập các khu hành chính đặc biệt tương tự như 23 quận nội thành của Tokyo.

Dự luật được đưa ra biểu quyết tại phiên họp toàn thể Thượng viện và được thông qua với kết quả vô cùng sít sao: 123 phiếu thuận, 121 phiếu chống.

Trong số các bên ủng hộ có đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đối tác liên minh cầm quyền là đảng Duy tân Nhật Bản, và Team Mirai. Trong số các bên phản đối có đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản, đảng Dân chủ Quốc dân, Komeito, Sanseito, Reiwa Shinsengumi, đảng Dân chủ Xã hội, đảng Bảo thủ Nhật Bản.

Một ủy ban đặc biệt của Thượng viện cũng đã thông qua nghị quyết bổ sung liên quan đến việc triển khai thi hành luật. Nghị quyết yêu cầu chính phủ phải hết sức nỗ lực điều chỉnh để thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về việc lập các khu đặc biệt không trùng với thời gian diễn ra bầu cử địa phương.