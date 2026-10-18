Tổng Giám đốc PETROVIETNAM đối thoại cùng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới tại London

ANTD.VN - Trong hai ngày 5–6/10/2026, tại London (Vương quốc Anh), Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) Lê Mạnh Cường đã tham dự Diễn đàn Energy Intelligence 2026 và phiên đối thoại của Diễn đàn Lãnh đạo Cấp cao Toàn cầu Energy Asia (EAGLe), cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn năng lượng, định chế tài chính quốc tế thảo luận giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng.

Diễn đàn Energy Intelligence (Energy Intelligence Forum) do Energy Intelligence – nhà phát hành ấn phẩm chuyên ngành Petroleum Intelligence Weekly – tổ chức. Diễn đàn bắt nguồn từ Hội nghị Oil & Money, khởi xướng năm 1980 với sự phối hợp của tờ International Herald Tribune; năm 2026 là năm thứ 47 liên tiếp sự kiện được tổ chức. Hãng tin Bloomberg từng đánh giá đây là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của ngành dầu mỏ thế giới. Diễn đàn cũng là nơi trao giải “Lãnh đạo năng lượng của năm” (Energy Executive of the Year), giải thưởng được Ban tổ chức coi là danh giá nhất của ngành năng lượng quốc tế.

Toàn cảnh một phiên thảo luận tại Diễn đàn Energy Intelligence 2026.

Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 40 diễn giả và hơn 500 đại biểu, trong đó, có Chủ tịch và Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổ chức năng lượng hàng đầu thế giới như Aramco, Baker Hughes, BP, ConocoPhillips, Chevron, INPEX, Kuwait Petroleum Corporation (KPC), McDermott, JOGMEC, Eni, Equinor, PETRONAS, ExxonMobil, Occidental, Shell, TotalEnergies, Vitol và đại diện ExxonMobil, McKinsey & Company cùng nhiều định chế tài chính quốc tế.

An ninh năng lượng trở lại vị trí trung tâm

Diễn đàn diễn ra khi cuộc khủng hoảng nguồn cung qua eo biển Hormuz bước sang tháng thứ tám, nên khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng trở thành chủ đề xuyên suốt các phiên thảo luận. Chủ tịch điều hành ConocoPhillips Ryan Lance nhận định, hệ thống năng lượng toàn cầu đã “oằn nhưng không gãy”, khi kịch bản giá dầu 150–200 USD/thùng từng được lo ngại đã không xảy ra. Tuy nhiên, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Chevron Mike Wirth cho rằng, các vùng đệm đã mỏng đi, khiến hệ thống hiện mong manh hơn so với trước khủng hoảng và giá cả nhạy cảm hơn trước các cú sốc mới. Theo Tổng Giám đốc Aramco Amin H. Nasser, nhu cầu bù đắp tồn kho, ước tính ít nhất 2 tỷ thùng, sẽ hấp thụ nguồn cung trong 18–24 tháng tới; Aramco đã bắt đầu nghiên cứu tuyến xuất khẩu thứ tư, thứ năm để tăng khả năng dự phòng.

Phiên đối thoại EAGLe diễn ra theo hình thức bàn tròn, với sự tham gia của 13 lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn năng lượng, tổ chức tài chính và đầu tư quốc tế.

Theo nhiều diễn giả, tư duy về an ninh năng lượng đã thay đổi. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TotalEnergies Patrick Pouyanné cho rằng, cuộc khủng hoảng cho thấy hệ quả của tình trạng đầu tư chưa tương xứng vào dầu khí trong những năm qua, và ngành năng lượng đang chuyển từ mô hình “vừa đủ, đúng lúc” (just-in-time) sang “dự phòng sẵn sàng” (just-in-case). Tổng Giám đốc Shell Wael Sawan nhấn mạnh, trong môi trường hiện nay, tính linh hoạt quan trọng hơn hiệu quả thuần túy. Từ góc nhìn châu Á, Tổng Giám đốc Tập đoàn PETRONAS Tengku Muhammad Taufik cho rằng, chính sách năng lượng không thể chạy theo các chu kỳ ngắn hạn, trong khi đầu tư năng lượng cần tầm nhìn 20–30 năm.

Diễn đàn cũng ghi nhận sự điều chỉnh rõ nét trong chiến lược của các tập đoàn dầu khí: tái tập trung nguồn vốn vào lĩnh vực cốt lõi dầu khí, duy trì kỷ luật vốn chặt chẽ, trong khi năng lượng tái tạo không còn là ưu tiên đầu tư hàng đầu và chỉ được triển khai có chọn lọc. Tổng Giám đốc BP Meg O’Neill cho biết, BP ưu tiên giảm nợ, thoái vốn các tài sản không đạt hiệu quả và chỉ đầu tư vào lĩnh vực carbon thấp khi bảo đảm sinh lời. Tại PETRONAS, theo ông Tengku Muhammad Taufik, trọng tâm của Hội đồng Quản trị đã chuyển từ lo ngại tài sản dầu khí bị “mắc kẹt” sang thúc đẩy quyết định đầu tư.

Bên cạnh đó, nhu cầu điện tăng nhanh từ AI (trí tuệ nhân tạo) và các trung tâm dữ liệu đang tạo động lực mới cho khí và điện khí. Theo Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Baker Hughes Lorenzo Simonelli, trung tâm dữ liệu hiện là động lực lớn nhất của nhu cầu tua-bin khí, trong khi thời gian chờ các thiết bị then chốt đã lên tới 4 năm. Trên thị trường LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng), người mua châu Á quay lại với hợp đồng dài hạn, chấp nhận mức phụ phí hợp lý để đổi lấy nguồn cung tin cậy.

PETROVIETNAM chia sẻ kinh nghiệm tại bàn đối thoại cấp cao EAGLe

Chiều 6/10/2026, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường được mời tham dự phiên đối thoại EAGLe (Energy Asia Global Leadership Executive Forum) do PETRONAS và Energy Intelligence đồng tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Energy Intelligence 2026. Phiên đối thoại diễn ra theo hình thức bàn tròn dành riêng cho khách mời, với sự tham gia của 13 lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn năng lượng, tổ chức tài chính và đầu tư quốc tế.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường cùng lãnh đạo cấp cao các tập đoàn năng lượng, tổ chức tài chính và đầu tư quốc tế tham dự phiên đối thoại EAGLe.

Phiên đối thoại có chủ đề “Hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu: Vận hành dưới áp lực” (Resilient Energy Systems: Delivering Under Pressure). Các đại biểu nhận diện ba nhóm điểm yếu mà cuộc khủng hoảng bộc lộ: sự phụ thuộc vào một số ít nguồn cung và tuyến vận chuyển; sự thiếu hụt các vùng đệm dự trữ; mức độ dễ tổn thương của hạ tầng năng lượng, bên cạnh các rủi ro tài chính và an ninh mạng. Nhiều giải pháp đã được thảo luận, như cơ chế dự trữ chiến lược đa quốc gia cùng chia sẻ chi phí, các thỏa thuận kho chứa song phương, dự trữ sản phẩm xăng dầu và công suất lọc dầu dự phòng. Phiên đối thoại đúc kết một số nguyên tắc: không dàn trải, biến áp lực khủng hoảng thành động lực hành động, và mọi giải pháp phải khả thi về thương mại, phù hợp với điều kiện của từng quốc gia, từng doanh nghiệp.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường chia sẻ kinh nghiệm ứng phó của PETROVIETNAM. Trong thời gian khủng hoảng, Tập đoàn đã thành lập tổ công tác ứng phó, thu xếp nguồn dầu thô thay thế để các nhà máy lọc dầu tiếp tục vận hành, vượt công suất thiết kế. Tổng Giám đốc cho biết, PETROVIETNAM đang tập trung nâng cao khả năng chống chịu thông qua xây dựng nguồn dự trữ, mở rộng danh mục dầu thô đầu vào cho các nhà máy lọc dầu, nội địa hóa năng lực dịch vụ thông qua liên doanh với các đối tác; đồng thời, đa dạng hóa nguồn năng lượng gồm điện khí LNG, khí trong nước, điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi, hướng tới mô hình tập đoàn năng lượng tích hợp. Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam đòi hỏi một hệ thống năng lượng đủ lớn, ổn định, có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu trước biến động của thị trường thế giới. Do đó, PETROVIETNAM mong muốn mở rộng hợp tác với các tập đoàn năng lượng, tổ chức tài chính quốc tế, phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng phát triển các dự án quy mô lớn, hiệu quả và bền vững.

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc PETROVIETNAM và ông Shaikh Nawaf S. Al-Sabah – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KPC chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc ở London.

Bên lề Diễn đàn EIF 2026, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KPC Shaikh Nawaf S. Al-Sabah tại văn phòng của KPC ở London. Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn – dự án liên doanh có sự tham gia của hai bên – và trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Các nội dung được thảo luận tại Diễn đàn gắn trực tiếp với định hướng phát triển của PETROVIETNAM trong giai đoạn mới. Việc tham dự Diễn đàn Energy Intelligence 2026 và phiên đối thoại EAGLe giúp Tập đoàn tiếp cận trực tiếp những đánh giá, xu hướng mới nhất từ lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu về an ninh năng lượng, phân bổ vốn và quản trị rủi ro. Đây là cơ sở để PETROVIETNAM tiếp tục nâng cao khả năng chống chịu, đóng góp hiệu quả vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.