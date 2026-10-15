PETROVIETNAM giữ đà tăng trưởng và quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026

ANTD.VN - Ngày 14/10, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 mở rộng, nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng và vận tải. Trong nước, áp lực lạm phát, tỷ giá cùng nhu cầu năng lượng tăng cao trong mùa khô đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước bối cảnh đó, Đảng ủy PETROVIETNAM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm tiên phong công nghệ, đổi mới sáng tạo; dẫn dắt chuyển dịch xanh; kiến tạo giá trị vượt trội; nâng cao vị thế năng lượng quốc gia và bứt phá mở rộng toàn cầu.

oàn cảnh hội nghị.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và nỗ lực của toàn Tập đoàn, hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu tăng trưởng mạnh, trong đó tổng doanh thu toàn Tập đoàn và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đều vượt kế hoạch cả năm; đóng góp ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực khai thác dầu khí, sản xuất điện, xăng dầu và phân đạm duy trì đà tăng trưởng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng ủy PETROVIETNAM triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo và kiện toàn tổ chức bộ máy. Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng và các Hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3 khóa XIV. Hoạt động tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa các chủ trương, đường lối của Đảng và những kết quả nổi bật trong hoạt động của Tập đoàn. Đảng bộ PETROVIETNAM cũng đạt nhiều kết quả tại các hội thi, cuộc thi về công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong 9 tháng đầu năm, PETROVIETNAM dành hơn 800 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó nổi bật là đã tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ và các phòng STEM... Phong trào thi đua lao động sáng tạo của tổ chức Công đoàn ghi nhận 1.329 sáng kiến, sản phẩm sáng tạo, vượt 120% kế hoạch, với giá trị làm lợi ước gần 10.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM, đề nghị các cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác xây dựng Đảng, đánh giá cán bộ gắn với chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo người lao động và thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM đề nghị các cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác xây dựng Đảng.

Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng chí yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với biến động địa chính trị, bảo đảm vận hành an toàn, cung ứng năng lượng, giữ vững kết quả 9 tháng và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư và trách nhiệm người đứng đầu.

Đặc biệt, việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW cần chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện phải gắn với thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tháo gỡ điểm nghẽn trong quản trị, sản xuất kinh doanh; lấy chất lượng, hiệu quả công việc và trách nhiệm nêu gương làm thước đo.

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM cho biết, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung dầu thô, PETROVIETNAM đã chủ động tìm kiếm nguồn thay thế, phối hợp bảo đảm nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu, duy trì vận hành ở công suất cao và góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM đề nghị các cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác xây dựng Đảng.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, PETROVIETNAM xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: vận hành an toàn các công trình, nhà máy; đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn như chuỗi Lô B - Ô Môn và nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; tăng cường liên kết chuỗi giá trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và nâng cao năng lực quản trị. Đồng chí Lê Mạnh Cường đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, ưu tiên phát huy năng lực nội tại của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái PETROVIETNAM, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác thế mạnh của từng đơn vị và gia tăng giá trị chung của toàn Tập đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Khổng Văn Ngư, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá cao những kết quả PETROVIETNAM đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026, đặc biệt là vai trò bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, duy trì tăng trưởng sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt kế hoạch năm ở một số chỉ tiêu tài chính. Đồng chí cũng ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn trong chuyển dịch xanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và những kết quả trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Khổng Văn Ngư, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá cao những kết quả PETROVIETNAM đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026, đặc biệt là vai trò bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, duy trì tăng trưởng sản xuất kinh doanh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Khổng Văn Ngư đề nghị Đảng ủy PETROVIETNAM tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, Tập đoàn cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn đã đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM: Tập đoàn phải đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn và đổi mới phương thức quản trị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Ngọc Sơn yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026, đồng thời rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 sát với diễn biến thị trường, năng lực vận hành và thời gian bảo dưỡng các nhà máy. Tập đoàn phải đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn và đổi mới phương thức quản trị; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình STEM Innovation PETROVIETNAM.

Đối với công tác xây dựng Đảng, cần gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ, đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy sản phẩm và hiệu quả công việc làm thước đo. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, cụ thể hóa các kết luận của hội nghị thành nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, phát huy tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.