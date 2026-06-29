Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo khẩn người dân, doanh nghiệp về mua - bán ngoại tệ

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 (phụ trách địa bàn Hà Nội) vừa đưa ra những khuyến cáo đến người dân và doanh nghiệp liên quan đến việc mua, bán ngoại tệ nhằm tránh rủi ro và vi phạm pháp luật.

Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh tình hình lưu hành ngoại tệ giả diễn biến phức tạp tại thị trường trong nước, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thận trọng trong các giao dịch liên quan đến ngoại tệ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu người dân và doanh nghiệp chỉ thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối.

Đồng thời, bán (đổi) ngoại tệ tại các đại lý đổi ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ. Không mua, bán, trao đổi ngoại tệ tiền mặt giữa các cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Người dân cần mua - bán ngoại tệ ở những nơi được cấp phép

“Việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt giữa các cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép, ngoài việc gặp rủi ro liên quan đến ngoại tệ giả gây thiệt hại về tài sản, còn vi phạm quy định của pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng theo quy định tại Điều 27 Chương II Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng” – Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 nhấn mạnh.

Theo cơ quan quản lý, khi phát hiện hoặc nghi ngờ ngoại tệ có dấu hiệu giả, người dân và doanh nghiệp cần không tiếp tục sử dụng, lưu hành hoặc chuyển nhượng cho người khác. Đồng thời, thông báo cho Công an Thành phố Hà Nội hoặc tổ chức tín dụng gần nhất để kiểm tra, xử lý theo quy định; Phối hợp cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác xác minh (nếu có).

“Việc chủ động phòng ngừa ngoại tệ giả không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần giữ vững an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội và sự ổn định của thị trường ngoại hối trên địa bàn thành phố Hà Nội” – thông báo của Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 nêu rõ.