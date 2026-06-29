Đề xuất đưa N2O vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

ANTD.VN - Đề xuất đưa khí N2O vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhận được sự đồng thuận của doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm bình khí N2O không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư đề xuất bổ sung thêm “Kinh doanh khí N 2 O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Theo giải trình, việc sử dụng khí N 2 O tác động đến sức khỏe (có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề về thần kinh, các cơ quan khác của cơ thể con người nếu sử dụng liều lượng không kiểm soát và trong thời gian dài); gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Các quy định pháp luật hiện tại kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh, sử dụng khí N 2 O cho các mục đích y tế, công nghiệp, thực phẩm, công nghệ… nhưng các biện pháp quản lý bằng điều kiện kinh doanh hoặc hậu kiểm chưa đáp ứng được yêu cầu kiểm soát, ngăn ngừa việc lạm dụng khí N 2 O.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bày tỏ sự đồng tình với cần kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh, sử dụng khí N 2 O – bởi vì đây là hoạt động tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người.

Thực tế cho thấy, khí N 2 O vẫn đang được sử dụng tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí với tên gọi là "khí cười". Thời gian qua, lực lượng chức năng các địa phương đã liên tiếp bắt giữ các vụ việc kinh doanh khí cười trái phép, thu giữ lượng lớn bình chứa N 2 O không rõ nguồn gốc. Do đó, việc quản chặt hoạt động kinh doanh mặt hàng này là cần thiết.

Tuy nhiên, theo VCCI, khí N 2 O đang là nguyên liệu để sản xuất của một số sản phẩm, hàng hóa. Hiện nay, pháp luật chuyên ngành đã có những quy định điều chỉnh đối với hoạt động kinh doanh liên quan đến N 2 O.