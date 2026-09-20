Tiền vệ Việt kiều Úc xúc động khi trở lại ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Ngô Đăng Khoa thừa nhận vô cùng biết ơn và hạnh phúc khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang-sik, để góp mặt trong đợt tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngày 19-9, HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa vào ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, thay thế trung vệ Nguyễn Thành Chung chấn thương. Ngô Đăng Khoa là cầu thủ thứ tư của CLB Công an TP HCM được triệu tập đợt này, sau thủ môn Patrik Lê Giang, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Williams Minh Hoàng.

Việc Đăng Khoa được gọi bổ sung cũng giúp cầu thủ sinh năm 2006 có cơ hội trở lại đội tuyển khi lỡ đợt tập trung trước vì chấn thương. Với Đăng Khoa, lần trở lại này mang ý nghĩa rất đặc biệt.

Ngô Đăng Khoa được gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup (Ảnh: CLB Công an TP HCM)

Chia sẻ sau khi nhận tin vui, Đăng Khoa xúc động nói: "Tôi rất biết ơn. Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội này thêm một lần nữa. Ở lần tập trung trước, tôi bị chấn thương và không thể hiện được những gì tốt nhất. Bây giờ cơ hội lại đến và tôi thực sự biết ơn. Tôi rất háo hức với giấc mơ được khoác áo đội tuyển Việt Nam".

Sau quãng thời gian không ngắn vật lộn với chấn thương, cầu thủ Việt kiều cho biết thể trạng hiện tại đã cải thiện đáng kể.

"Tôi đã cố gắng hết sức trong hai tháng qua để hồi phục. Hiện tại tôi đã trở lại và cảm thấy rất tốt. Tôi rất biết ơn HLV thể lực Dean vì anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ khi đến đội bóng. Tôi cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên vẫn còn những điều cần cải thiện, nhưng lúc này tôi thực sự rất tự tin về thể trạng của mình", Đăng Khoa nói.

Không chỉ thể hiện quyết tâm, tiền vệ trẻ còn khẳng định anh sẵn sàng cống hiến hết khả năng: "Chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Dù được đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, tôi luôn cống hiến 100% sức lực cho đội tuyển Việt Nam".

Sự góp mặt của Ngô Đăng Khoa mang đến thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik ở tuyến giữa nhờ tốc độ, khả năng xử lý kỹ thuật và sự đa năng. Đây cũng là cơ hội để cầu thủ trưởng thành từ môi trường bóng đá Australia chứng minh năng lực trong màu áo đội tuyển quốc gia.