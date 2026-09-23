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Thế giới

Tiêm kích F-16 Mỹ gặp nạn tại căn cứ không quân ở Đức

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Quân đội Mỹ thông báo, một chiếc máy bay tiêm kích F-16 thuộc căn cứ không quân Spangdahlem của Mỹ ở miền Tây nước Đức đã bị rơi hôm 22-9.

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Ảnh: Không quân Mỹ/PA

Quân đội Mỹ cho biết thêm, các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Một phi công kịp thời thoát ra khỏi máy bay an toàn và đang được điều trị y tế.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Cơ quan kiểm soát không lưu của Đức cho hay, tổng cộng 4 máy bay F-16 đã tham gia cuộc diễn tập.

“Hai chiếc F-16 vẫn đang ở khu vực huấn luyện, trong khi hai chiếc còn lại quay trở lại căn cứ không quân Spangdahlem. Một trong hai chiếc máy bay này được cho là đã bị rơi khi đang tiếp cận căn cứ”, tuyên bố cho biết, đồng thời nói thêm rằng các máy bay F-16 còn lại đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Reuters

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Từ khóa:

#tiêm kích F-16 #căn cứ không quân Spangdahlem #rơi máy bay

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