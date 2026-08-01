Tiêm kích tàng hình F-35B Mỹ lao xuống đất, cháy rụi

ANTD.VN - Tiêm kích tàng hình F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ rơi ngay trước đường băng căn cứ Miramar, bốc cháy dữ dội. Phi công kịp phóng ghế thoát hiểm và chỉ bị thương nhẹ.

Tiêm kích tàng hình F-35B thuộc Phi đoàn Thủy quân lục chiến số 11 của Mỹ đã rơi ngay trước đường băng tại căn cứ Miramar, bang California, vào khoảng 10h ngày 31/7. Vụ tai nạn khiến chiếc máy bay bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen lớn có thể quan sát từ nhiều km.

Theo Không đoàn Thủy quân lục chiến số 3, phi công đã kịp phóng ghế thoát hiểm trước khi máy bay lao xuống đất. Người này được đưa đến cơ sở y tế địa phương trong tình trạng ổn định và chỉ bị những chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng cứu hỏa tại căn cứ nhanh chóng triển khai phương tiện, phun bọt chữa cháy lên phần xác máy bay và khống chế đám cháy cỏ lan ra khu vực xung quanh hiện trường.

Đoạn ghi âm từ đài kiểm soát không lưu Miramar cho thấy chiếc máy bay gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh. Nhân viên kiểm soát không lưu thông báo với lực lượng cứu hỏa rằng dù cứu sinh đã bung và phi công đã nhảy dù thoát hiểm trước khi máy bay rơi.

Hiện quân đội Mỹ chưa công bố nguyên nhân vụ tai nạn. Khác với các vụ tai nạn hàng không dân sự do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ điều tra, các sự cố liên quan đến máy bay quân sự sẽ do quân đội trực tiếp tiến hành điều tra.

HIện trường vụ tai nạn

Máy bay tiêm kích tàng hình F-35B là biến thể cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) được phát triển riêng cho Thủy quân lục chiến Mỹ. Nhờ khả năng này, F-35B có thể hoạt động trên các tàu đổ bộ có sàn đáp nhỏ hơn tàu sân bay. Tuy nhiên, hệ thống STOVL khiến máy bay nặng hơn, làm giảm tầm hoạt động và khả năng cơ động so với máy bay tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Mỹ và máy bay tiêm kích tàng hình F-35C của Hải quân Mỹ.

Mỗi chiếc F-35B có giá xuất xưởng hơn 109 triệu USD. Ngoài Mỹ, nhiều quốc gia đồng minh cũng đã mua và đưa biến thể này vào biên chế.

Căn cứ Miramar nằm cách thành phố San Diego 16 km về phía bắc. Đây là nơi đóng quân của hơn 15.000 lính thủy đánh bộ, thủy thủ và nhân viên dân sự, đồng thời là sở chỉ huy của Không đoàn Thủy quân lục chiến số 3.

Đây không phải lần đầu dòng F-35 gặp tai nạn. Tháng 7/2025, một máy bay tiêm kích F-35 rơi tại hạt Fresno, bang California, gây cháy cỏ nhưng phi công thoát nạn. Đầu năm 2025, một chiếc F-35 khác gặp sự cố trong chuyến bay huấn luyện tại căn cứ Eielson, bang Alaska, lao xuống đất và phát nổ sau khi phi công kịp nhảy dù.

Năm 2024, một vụ việc khác cũng gây chú ý khi phi công Thủy quân lục chiến Mỹ rời khỏi chiếc F-35 giữa điều kiện thời tiết xấu. Chiếc máy bay sau đó vẫn tiếp tục bay thêm 11 phút trên quãng đường 113 km trước khi rơi xuống đất. Kết quả điều tra xác định phi công đã xử lý không đúng quy trình khi quyết định phóng ghế thoát hiểm.