ANTD.VN - Hàn Quốc sẽ triển khai hàng loạt biện pháp kiểm tra đặc biệt tại kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Suneung diễn ra ngày 19-11, sau khi các vụ gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI), camera siêu nhỏ và thiết bị thông minh làm dấy lên lo ngại về tính công bằng của một trong những kỳ thi quan trọng nhất nước này.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin kiểm tra màn hình hiển thị một kịch bản gian lận thi cử trong phiên họp của Ủy ban Giáo dục Quốc hội ngày 16-11-2026

Hơn 550.000 thí sinh tại khoảng 1.300 điểm thi trên cả nước sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt chưa từng có.

Nhà chức trách sẽ điều động thêm 8.400 giám thị và cán bộ giám sát để phát hiện các hành vi gian lận công nghệ cao.

Thí sinh bị cấm mang theo điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, kính thông minh và mọi thiết bị có gắn camera.

Nếu không giao nộp các thiết bị này trước giờ thi, thí sinh sẽ bị coi là gian lận, ngay cả khi chưa sử dụng trong phòng thi.

Để phòng ngừa tối đa, tất cả kính đeo của thí sinh sẽ phải được kiểm tra trước khi vào thi nhằm phát hiện kính tích hợp AI hoặc camera ngụy trang.

Những thí sinh có biểu hiện đáng ngờ có thể bị kiểm tra bằng máy dò kim loại. Các cúc áo trên trang phục của thí sinh cũng có thể bị dán niêm phong để ngăn nguy cơ giấu camera siêu nhỏ.

Kính AI được bày bán một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết các biện pháp trên được đưa ra sau hàng loạt vụ gian lận bằng công nghệ trong năm nay.

Mới đây nhất, người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia ngày 15-11 đã thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ, điện thoại thông minh và các công cụ AI tạo sinh để nhận đáp án trong lúc làm bài.

Trước đó, nhiều trường hợp khác bị phát hiện sử dụng kính thông minh tích hợp AI trong các kỳ thi ngoại ngữ và thi đại học, khiến dư luận lo ngại các công nghệ mới đang vượt quá khả năng giám sát của các hình thức coi thi truyền thống.

Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi gian lận.

Theo quy định mới, thí sinh bị phát hiện gian lận có thể bị cấm tham gia các kỳ thi tuyển sinh trong vòng 10 năm, thay vì 1 năm như trước đây.

Những sinh viên đang theo học đại học nhưng thi lại để chuyển trường nếu gian lận có thể bị buộc thôi học và mất quyền dự thi đại học trong cùng thời hạn.

Ngoài các biện pháp tại phòng thi, chính phủ cho biết các công ty công nghệ vận hành chatbot AI quốc tế đã đồng ý hợp tác với cơ quan chức năng trong các cuộc điều tra sau kỳ thi.

Việc này nhằm truy vết các trường hợp sử dụng ảnh chụp đề thi hoặc nội dung bài thi để yêu cầu AI cung cấp đáp án.

Suneung được xem là kỳ thi có ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc, kết quả thi có thể tác động tới cơ hội nghề nghiệp, vị thế xã hội và tương lai của thí sinh.

Vào đợt thi hàng năm, nước này đều điều chỉnh giờ làm việc, lùi thời gian giao dịch chứng khoán, hạn chế hoạt động hàng không trong phần thi nghe tiếng Anh và huy động cảnh sát hỗ trợ những thí sinh đến muộn.

Năm nay, bên cạnh áp lực cạnh tranh vốn đã rất khốc liệt, sự xuất hiện của AI khiến Hàn Quốc càng phải siết chặt các biện pháp mới nhằm bảo vệ tính công bằng của kỳ thi được xem là "cánh cửa đổi đời" đối với hàng trăm nghìn học sinh.