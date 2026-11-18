ANTD.VN - Quân đội Mỹ đêm 17-11 đã không kích vào một bệ phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Qeshm để đáp trả vụ tấn công bằng UVA vào căn cứ Mỹ tại Bahrain.

Khói bốc lên trên đảo Qeshm sau cuộc không kích của Mỹngày 17-11-2026

Một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho biết, máy bay chiến đấu Mỹ đã sử dụng "vũ khí chính xác" tấn công mục tiêu tại khu vực Nariman, đảo Qeshm.

"Cuộc không kích là hành động tự vệ, nhằm đáp trả hành vi gây hấn của IRGC nhắm vào nhân sự và tài sản của Mỹ", quan chức này nói.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định vẫn "cảnh giác cao độ và sẵn sàng bảo vệ người Mỹ trong khu vực".

Trước đó vài giờ, IRGC tuyên bố đã dùng UAV tấn công chính xác hệ thống radar do Mỹ vận hành tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

CENTCOM cho biết toàn bộ UAV một chiều của Iran đã bị đánh chặn, không gây thiệt hại và thương vong.

Đây là vụ tấn công thứ ba của Iran nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ tại Bahrain trong 5 ngày qua.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ahmad Nafisi, Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan xác nhận Mỹ đã tấn công một số vị trí trên đảo Qeshm.

"Cuộc tấn công của Mỹ vào các vị trí trên đảo Qeshm không gây thiệt hại cho khu dân cư, thương mại hay cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tình hình trên đảo Qeshm đang trong tầm kiểm soát", ông Nafisi nói.

Hãng Fars News cho biết người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ và cột khói bốc lên phía tây bắc thành phố Qeshm.

Đảo Qeshm là đảo lớn nhất của Iran, nằm ở cửa ngõ phía bắc eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Đây cũng là nơi Mỹ từng không kích hạn chế hồi đầu tháng 11 để bảo vệ tàu chở dầu.