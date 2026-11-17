ANTD.VN - Việc tạo ra những rào cản giữa các quốc gia đã nhiều lần chứng tỏ là một nước đi sai lầm, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định sau khi Estonia công bố kế hoạch đóng cửa biên giới với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Kremlin.ru

Phát biểu với các phóng viên hôm 16-11, ông Peskov cho biết: “Estonia đang dựng lên một bức tường. Lịch sử cho thấy nhiều quốc gia từng xây dựng những bức tường như vậy, nhưng chúng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho chính những kẻ đã dựng nên chúng”.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho rằng động thái mới nhất của Tallinn là “một biểu hiện khác của tư tưởng bài Nga một cách hung hăng và không kiểm soát” từ quốc gia vùng Baltic này.

Hôm 15-11, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna tuyên bố Tallinn “có kế hoạch đóng cửa các cửa khẩu đường bộ với Nga từ ngày 1-12”. Nhà ngoại giao này cho biết quyết định trên là phản ứng trước vụ cố ý phóng hỏa nhắm vào nhà sản xuất vũ khí Threod Systems của Estonia - vụ việc mà Tallinn cáo buộc do Moscow dàn dựng.

“Bằng cách đóng cửa các cửa khẩu biên giới, chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng tới Điện Kremlin”, ông Tsahkna nói, đồng thời cho biết thêm rằng động thái này sẽ “làm giảm khả năng của Nga trong việc thực hiện các hoạt động thù địch chống lại Estonia, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc lách các lệnh trừng phạt”.

Hiện tại, có 3 cửa khẩu biên giới đang hoạt động giữa Estonia và Nga. Ảnh: Sputnik

Ngoại trưởng Estonia cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) gia tăng áp lực lên Moscow thông qua việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn và thực thi chính sách thị thực nghiêm ngặt hơn đối với công dân Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc của Estonia, gọi đó là những tuyên bố “hoàn toàn không có căn cứ”, đồng thời khẳng định chúng “không có cơ sở, không có lập luận, cũng chẳng có bằng chứng gì cả”.

Hiện tại, có 3 cửa khẩu biên giới đang hoạt động giữa Estonia và Nga. Sau khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022, Tallinn đã cấm công dân Nga - kể cả những người có thị thực Schengen hợp lệ - nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, công dân và những người có giấy phép cư trú tại các quốc gia thành viên EU, cũng như những người sở hữu thị thực lưu trú dài hạn (loại D) của Estonia, vẫn có thể qua lại biên giới.