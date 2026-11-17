ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-11 cho biết, ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du châu Á, bên lề Hội nghị APEC tại Thâm Quyến.

Tổng thống Donald Trump

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường công du Philippines và Trung Quốc, ông Trump cho biết, ông đã lên lịch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 20-11 tại Thâm Quyến, bên lề Hội nghị APEC.

"Chúng tôi có thể gặp cả ông Kim Jong-un nữa, điều đó sẽ rất tốt. Chúng ta có cơ hội đạt được nhiều việc", ông Trump nói.

Khi được hỏi sẽ gặp ở đâu, ông cho biết: "Tại Trung Quốc. Ông ấy có thể đến. Nhưng tôi không biết, điều đó phụ thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình".

Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Donald Trump không có kế hoạch gặp ông Kim Jong-un trong chuyến đi này.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên kể từ sau 3 lần gặp trực tiếp trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump tại Singapore, Hà Nội và Bàn Môn Điếm.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump nhiều lần bày tỏ muốn nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Hiện phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc chưa phản hồi về thông tin này. Trước đó, Bình Nhưỡng cho biết hiện không có ý định gặp Tổng thống Mỹ.

Ông Trump dự kiến sẽ tới Manila gặp các nhà lãnh đạo ASEAN vào ngày 18-11, sau đó bay tới Thâm Quyến dự APEC ngày 19, 20-11. Tại đây, sẽ diễn ra cuộc gặp ba bên lịch sử Mỹ - Trung - Nga về vấn đề phi hạt nhân hóa, Iran, Ukraine và thương mại.