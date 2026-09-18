Tiêm kích F-16 Mỹ rơi ở Michigan, cảnh báo nguy cơ hóa chất độc hại

ANTD.VN - Tiêm kích F-16C của Không quân Vệ binh Quốc gia Texas rơi trong lúc huấn luyện tại Michigan, khiến khu vực quanh hiện trường được sơ tán vì nguy cơ từ nhiên liệu và hóa chất trên máy bay.

Một tiêm kích F-16C của Không quân Vệ binh Quốc gia bang Texas rơi tại hạt Grand Traverse, Michigan, chiều 17/9 trong một chuyến bay huấn luyện. Phi công kịp phóng ghế thoát hiểm và được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo trước khi đưa tới bệnh viện kiểm tra.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc máy bay lao xuống một khu đất trống rồi bốc cháy dữ dội. Nhiều mảnh vỡ nằm rải rác gần tuyến đường giao thông. Cảnh sát bang Michigan cho biết chưa ghi nhận người dưới mặt đất bị thương.

Giới chức hạt Grand Traverse đã thiết lập vùng sơ tán bán kính khoảng 1,5 km quanh nơi máy bay rơi. Người dân trong khu vực được yêu cầu ở trong nhà, đóng cửa sổ và các lỗ thông khí, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng ứng phó khẩn cấp.

F-16 Mỹ rơi ở Michigan

Không đoàn Tiêm kích số 149 thuộc Không quân Vệ binh Quốc gia Texas xác nhận phi công đã phóng ghế thành công và cho biết vụ việc đang được điều tra. Chưa rõ chiếc F-16 có mang vũ khí trong chuyến bay hay không.

Ngoài nguy cơ cháy nổ, các vụ tai nạn F-16 còn có thể tạo ra mối nguy hóa chất đặc thù. Theo chuyên trang Aviationist, một trong những vấn đề được quan tâm là H-70, hỗn hợp gồm 70% hydrazine và 30% nước được sử dụng cho hệ thống điện khẩn cấp trên F-16.

Hydrazine là hóa chất độc và dễ cháy, có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp. Không quân Mỹ cảnh báo việc tiếp xúc có thể gây nhiều triệu chứng khác nhau, từ run tay đến tổn thương nghiêm trọng đối với cơ thể nếu phơi nhiễm ở mức cao hoặc trong thời gian dài.

Hệ thống điện khẩn cấp của F-16 sử dụng hydrazine để vận hành khi động cơ chính gặp sự cố, giúp duy trì các hệ thống cần thiết trong tình huống khẩn cấp. Vì vậy, lượng hóa chất còn lại trên máy bay sau tai nạn có thể trở thành một yếu tố khiến lực lượng cứu hộ phải áp dụng quy trình đặc biệt.

Đây cũng là lý do chính quyền địa phương nhanh chóng thiết lập vùng kiểm soát và yêu cầu người dân tránh xa hiện trường. Việc sơ tán không đồng nghĩa đã xác định có rò rỉ hóa chất, nhưng là biện pháp phòng ngừa trong khi lực lượng chức năng đánh giá các mối nguy.

Nguyên nhân khiến chiếc F-16C gặp nạn hiện chưa được công bố. Không quân Mỹ sẽ phải xác định diễn biến trước khi phi công phóng ghế, tình trạng máy bay và các yếu tố liên quan đến chuyến bay huấn luyện để làm rõ vụ tai nạn. Mỹ vẫn đang duy trì lượng lớn chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16 phiên bản C và D, phần lớn chúng đều được nâng cấp lên chuẩn Block 70 để đáp ứng nhu cầu trong tác chiến hiện đại.