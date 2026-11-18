ANTD.VN - Hãng thông tấn nhà nước Nga cho biết, Điện Kremlin không loại trừ khả năng diễn ra hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Kyodo

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Chúng tôi không loại trừ khả năng cả Tổng thống và Thủ tướng sẽ tận dụng thời gian bên lề hội nghị để tiến hành hội đàm”.

Ông Putin tới thành phố Thâm Quyến ở miền Nam Trung Quốc vào ngày 18 và 19-11 để tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Nga đang gia tăng sức ép đối với Nhật Bản trong bối cảnh Tokyo tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Vào tháng 8 vừa qua, ông Putin đã lần đầu tiên tới thăm đảo Etorofu. Đây là một trong 4 đảo do Nga kiểm soát, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Hồi tháng 10, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một nhà báo của tờ Hokkaido Shimbun tại khu vực Sakhalin ở Viễn Đông do bị tình nghi hoạt động gián điệp.