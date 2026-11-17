ANTD.VN - Hàng nghìn khách hàng tại Mỹ đã báo cáo sự cố gián đoạn trên các ứng dụng ngân hàng lớn, do lỗi phần mềm tại JPMorgan Chase, khiến giao dịch bị chậm và số dư hiển thị sai lệch.

Trong số những khách hàng bị ảnh hưởng có Bank of America, JPMorgan Chase và ứng dụng chuyển tiền phổ biến Zelle

Các báo cáo lỗi tăng đột biến từ khoảng 11h30 trưa (giờ địa phương) và đạt mức kỷ lúc lúc 14h ngày 16-11.

Trong đó, gần 5.000 lượt báo lỗi tại Chase - ngân hàng bán lẻ của JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và khoảng 1.400 lượt báo lỗi tại Bank of America và Wells Fargo.

Ngoài ra, người dùng Capital One, U.S. Bank, PNC, Citi và ứng dụng chuyển tiền phổ biến Zelle cũng báo cáo sự cố không đăng nhập được, không chuyển được tiền và số dư không chính xác.

Ngân hàng JPMorgan Chase khẳng định vụ việc không liên quan đến tấn công mạng.

Trong thông báo đăng trên X, JPMorgan Chase cho biết: "JPMorgan Chase gặp sự cố tạm thời liên quan đến lỗi phần mềm trong hệ thống phần cứng nội bộ. Không có bằng chứng cho thấy liên quan đến an ninh mạng. Việc phục vụ một số khách hàng mất nhiều thời gian hơn thường lệ".

Ngân hàng này cho biết khách hàng vẫn có thể truy cập vào tài khoản và sự cố sẽ được khắc phục trong ngày.

"Trong trường hợp chúng tôi là một bên tham gia giao dịch với các ngân hàng khác, các ngân hàng đó có thể bị ảnh hưởng, nhưng đây không phải là vấn đề mang tính hệ thống", thông báo nêu.

Đại diện Zelle khẳng định: "Zelle không bị sập. Zelle vẫn hoạt động bình thường. Người tiêu dùng sử dụng Zelle thông qua các ngân hàng thành viên quản lý tài khoản của mình".

Capital One và U.S. Bank cho biết hệ thống của họ vẫn hoạt động bình thường, sự chậm trễ chỉ phát sinh với các giao dịch liên ngân hàng liên quan đến JPMorgan.

Sự cố làm dấy lên lo ngại về tấn công mạng khi chỉ vài ngày trước đó, Microsoft gặp sự cố diện rộng với Outlook, Teams và hãng hàng không United Airlines phải hoãn hơn 800 chuyến bay do lỗi hệ thống.