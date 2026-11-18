ANTD.VN - Ngày 17-11, máy bay vận tải quân sự An-12 gặp nạn tại Nga, sau khi được cho là đã bốc cháy giữa không trung. Theo kênh tin tức Mash trên Telegram, toàn bộ 19 người trên máy bay đều thiệt mạng, tuy nhiên con số này vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Đoạn video vụ máy bay rơi. Nguồn: RT

Vụ tai nạn máy bay xảy ra gần ngôi làng Yagunovo thuộc vùng Kemerovo, phía Tây Nam Siberia, cách Moscow khoảng 3.000 km về phía Đông.

Thống đốc vùng Kemerovo, ông Ilya Seredyuk, phát biểu từ hiện trường vụ việc cho biết chiếc máy bay đang trong hành trình quá cảnh thì gặp phải một “sự cố hàng không”.

Ông Seredyuk cho biết sở chỉ huy ứng phó khẩn cấp đã được thiết lập, với các đội cứu hộ, cảnh sát, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và các chuyên gia y tế thảm họa đang làm việc tại hiện trường. Ông nói thêm rằng các tình tiết dẫn đến vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Theo kênh Baza trên Telegram, người dân địa phương đã nhìn thấy một vệt lửa trên bầu trời trước khi vụ tai nạn xảy ra. Kênh Military Informant đưa tin, các đoạn video lan truyền trên mạng internet cho thấy máy bay bốc cháy khi vẫn ở trên không; người ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú trước khi máy bay rơi xuống.

Theo kênh SHOT trên Telegram, máy bay này đang trên hành trình từ Novosibirsk đến Kansk thì một trong các động cơ được cho là đã bốc cháy. Phi hành đoàn đã cố gắng điều khiển chiếc máy bay đang cháy tránh xa các khu dân cư trước khi nó rơi xuống một cánh đồng.

Các mảnh vỡ được ghi nhận nằm rải rác trên khu vực trải rộng khoảng 500 mét tính từ điểm máy bay rơi. Kênh SHOT cũng cho biết máy bay không chở hàng hóa nguy hiểm và không có công trình nào trên mặt đất bị hư hại.