ANTD.VN - Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa ngày 17-11 tuyên bố sẽ từ chức sau khi đối mặt với các cáo buộc cho rằng ông đã hưởng lợi tài chính từ một dự án đường sắt của chính phủ cách đây 7 năm, thời điểm còn giữ chức thủ tướng.

Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi cựu Thị trưởng Thủ đô Ulaanbaatar, Nyambaatar Khishgee, cáo buộc ông Khurelsukh nhận 25 triệu USD liên quan đến dự án đường sắt Tavantolgoi-Gashuunsukhait.

Sau các cáo buộc này, Đảng Dân chủ đối lập đã kêu gọi ông Khurelsukh từ chức.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc, ông Khurelsukh bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm nhưng cho biết sẽ rời cương vị tổng thống và hợp tác với các nhà điều tra.

"Tôi chưa bao giờ lấy cắp của người dân hay của đất nước mình. Tôi sẽ bàn giao nhiệm vụ tổng thống và trở lại là một công dân bình thường", ông nói.

Cùng ngày, Thứ trưởng Tư pháp và Nội vụ Munkh-Erdene Dembereltseren và Chánh Văn phòng Nội các Enkhbayar Battumur, hai quan chức cũng bị nêu tên trong vụ việc, cho biết cũng sẽ từ chức.

Các cáo buộc cho rằng ông Khurelsukh đã thúc đẩy việc trao hợp đồng dự án đường sắt Tavantolgoi-Gashuunsukhait cho tập đoàn Bodi International LLC vào năm 2019 mà không thông qua đấu thầu cạnh tranh, đồng thời nhận tiền hối lộ từ doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, Bodi International đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định công ty không chi bất kỳ khoản hối lộ nào cho các quan chức cấp cao và cho rằng những thông tin trên là vu khống.

Ông Khurelsukh từng từ chức thủ tướng vào tháng 1-2021 trước khi tranh cử tổng thống và giành chiến thắng 6 tháng sau đó.

Theo quy định của Mông Cổ, việc từ chức của tổng thống chỉ có hiệu lực sau khi được Quốc hội chấp thuận.

Cơ quan này dự kiến sẽ họp trong tuần này để xem xét đơn từ chức. Nếu được thông qua, Chủ tịch Quốc hội sẽ tạm thời đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia cho đến khi có người kế nhiệm.