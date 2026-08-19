Tiêm kích F-15J Nhật Bản sập càng, xoay 180 độ trên đường băng

ANTD.VN - Tiêm kích F-15J gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay Naha, khiến một đường băng phải đóng cửa 4 giờ để xử lý hiện trường.

Tiêm kích F-15J của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) gặp sự cố ngày 18/8 khi trở về sân bay Naha ở tỉnh Okinawa sau một nhiệm vụ xuất kích khẩn. Hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ cho biết càng đáp sau bên trái của máy bay dường như bị sập khi hạ cánh.

Sự cố khiến chiếc F-15J nghiêng sang trái, phần đầu cánh và thùng dầu phụ tì xuống mặt đường băng. Máy bay tiếp tục trượt trên đường băng rồi xoay 180 độ trước khi dừng lại. Phi công sau đó rời khỏi máy bay an toàn và không bị thương.

Đường băng B tại sân bay Naha phải đóng cửa 4 giờ để lực lượng chức năng di dời chiếc F-15J và dọn dẹp hiện trường. Đường băng A vẫn hoạt động bình thường, nhưng sự cố khiến lịch trình cất hạ cánh của nhiều chuyến bay bị chậm trễ.

Chiếc F-15J bị sập càng và trượt trên đường băng sau khi đáp xuống sân bay Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản ngày 18/8.

Tỉnh trưởng Okinawa Denny Tamaki gọi sự cố là "gây thất vọng sâu sắc" và kêu gọi tiến hành điều tra. Sân bay Naha nằm trên đảo Okinawa và dùng chung đường băng với một căn cứ không quân. Đây cũng là nơi đóng quân của 2 phi đoàn tiêm kích F-15J, một phi đội hỗ trợ sử dụng máy bay huấn luyện T-4 và một phi đoàn máy bay cảnh báo sớm E-2C.

Tiêm kích F-15J là biến thể của dòng F-15C/D do tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản chế tạo theo giấy phép của Mỹ. Máy bay thực hiện chuyến bay thử đầu tiên năm 1980 và được JASDF đưa vào biên chế năm 1981.

Cần cẩu đưa chiếc F-15J gặp sự cố khỏi đường băng ở sân bay Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản ngày 18/8.

F-15J đã giữ vai trò chủ lực trong lực lượng tiêm kích Nhật Bản hơn 40 năm. JASDF tiếp nhận tổng cộng 223 chiếc, gồm 203 máy bay một chỗ ngồi và 20 máy bay 2 chỗ ngồi.

Những chiếc F-15J được nâng cấp theo Chương trình Cải tiến Nhiều giai đoạn (MSIP), tương tự chương trình áp dụng trên tiêm kích F-15 của không quân Mỹ. Nhật Bản dự định nâng cấp khoảng một nửa số F-15J hiện có, trong khi thay thế số còn lại bằng 105 tiêm kích tàng hình F-35A.