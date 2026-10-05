Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn phối hợp nhiều lực lượng

ANTD.VN - Đội CC&CNCH khu vực số 16 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND và Công an phường Xuân Phương tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng phương tiện trên địa bàn phường Xuân Phương, Hà Nội.

Đồng chí Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu, chỉ đạo buổi diễn tập

Thực hiện kế hoạch số 883/KH-UBND ngày 30/9/2026 của UBND phường Xuân Phương về việc Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện trên địa bàn phường Xuân Phương.

Để hướng ứng ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ’’ (04/10/2001 – 04/10/2026). Ngày 01/10/2026 UBND phường Xuân Phương, Công an phường Xuân Phương tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tham gia tại nhà trọ số 45 ngõ 123 đường Phương Canh, Xuân Phương, Hà Nội.

Lực lượng Công an phường, Đội dân phòng phường Xuân Phương tiếp cận hướng dẫn người dân thoát nạn ra bên ngoài

Tình huống giả định được đặt ra, vào lúc 15h00 ngày 01/10/2026 xảy ra cháy tại khu vực tầng 1 tại nhà trọ số 45 ngõ 123 đường Phương Canh, Xuân Phương, Hà Nội do chập điện dẫn đến cháy. Sau một thời gian ngắn đám cháy bùng phát mạnh và lan nhanh sang các khu vực khác tạo ra lượng lớn khói, khí độc bao trùm cả tòa nhà. Sau khi được phát hiện bởi người dân xung quanh, người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu đồng thời hướng dẫn mọi người thoát nạn ra ngoài. Tuy nhiên do đám cháy phát triển nhanh tạo ra đám cháy lớn khiến 03 người bị mắc kẹt không có khả năng thoát ra ngoài.

Đội CC&CNCH khu vực 16 – Phòng PC07 dùng xe máy chữa cháy để tiếp cận điểm cháy tại ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Xuân Phương đã cùng lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ, nhanh chóng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chữa cháy ban đầu để di chuyển tài sản, khống chế, cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy đồng thời phối hợp với điện lực cắt điện khu vực bị cháy.

Đội CC&CNCH khu vực 16 – Phòng PC07 cứu thành công 01 nạn nhân mắc kẹt tại tầng 2

Do đám cháy xảy ra tại khu vực ngõ sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được nên việc tiếp cận xử lý đám cháy rất khó khăn. Nhận được tin báo từ trung tâm chỉ huy, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 đã điều động 01 xe máy chữa cháy chuyên dụng để tiếp cận sử dụng nguồn nước từ nhà dân hỗ trợ các lực lượng xử lý đám cháy ban đầu, 02 xe chữa cháy triển khai đường nước để khống chế, dập tắt đám cháy đồng thời triển khai đội hình cứu 01 người bị nạn tại tầng 2.

Đội CC&CNCH khu vực 16 – Phòng PC07 triển khai phương tiện khống chế dập tắt đám cháy

Với phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương, đúng yêu cầu của phương án, các lực lượng đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia thực tập.

Buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà trọ số 45 ngõ 123 đường Phương Canh diễn ra thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, thực hiện hiệu quả phương châm ‘‘4 tại chỗ’’ . Qua buổi diễn tập, các lực lượng có điều kiện kiểm tra, đánh giá năng lực xử lý tình huống, khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng đồng thời tuyên truyền tới người dân trong khu dân cư đảm bảo an toàn PCCC và cách xử lý khi có cháy để nâng cao ý thức của mỗi người dân trên địa bàn phường Xuân Phương.